قائمة بيراميدز - السعيد ورمضان ومصطفى فتحي أمام فيوتشر في الكونفدرالية.. وغياب رباعي

السبت، 18 فبراير 2023 - 17:05

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي بيراميدز بهدف فخر الدين بن يوسف أمام طلائع الجيش

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة مباراة فيوتشر في إطار منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على فيوتشر في السادسة من مساء الأحد على استاد الأهلي we السلام في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة القارية.

ويغيب عن القائمة كل من: إبراهيم عادل – محمد الشيبي – وليد الكرتي – عبد الله مجدي.

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وجاءت قائمة بيراميدز:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود عبد العاطي - محمد صادق - عبد الله السعيد - محمود صابر.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

ويدير اللقاء طاقم حكام من الجزائر، بقيادة الحكم مصطفى غربال، ويساعده مواطنه مقرن قراري، المساعد الأول، وإبراهيم الحامولي المساعد الثاني، ولطفي بيكوسا الحكم الرابع.

ويراقب المباراة، باساجاوا آسفو من أثيوبيا، ويراقب الحكام، آثانثي نيكبوتو من رواندا، والمنسق العام إيبو فايي من جامبيا، والمنسق الإعلامي مصطفى طنطاوي من مصر، وموسى بالي من جامبيا منسقا أمنيًا للقاء.

وسبق أن أدار غربال مباراة الأهلي وفلامنجو في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية والتي انتهت بفوز الفريق البرازيلي بنتيجة 4-2.

وستكون تلك أول مباراة بين الفريقين يديرها حكما غير محمد معروف، الذي أدار المواجهات الثلاث السابقة بينهما في الدوري المصري.

وشهدت المواجهات الثلاث تعادلين وفوز فيوتشر في واحدة.

وبدأ كلا الفريقين مشواره في البطولة بالتعادل، فعاد فيوتشر بتعادل ثمين من أرض كارا بنتيجة 1-1، فيما فرط بيراميدز في نقطتين على ملعبه ضد الجيش الملكي.

بيراميدز في الكونفدرالية فيوتشر قائمة بيراميدز
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