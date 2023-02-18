الأول منذ 16 عاما.. الهلال يفوز على الأهلي

سقط الأهلي في اختباره الإفريقي الأول في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بالخسارة أمام الهلال السوداني.

وخسر الأهلي من الهلال بهدف دون رد اليوم السبت في ملعب الجوهرة الزرقاء في المباراة التي أقيمت في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف المباراة الوحيد ماكابي ليليبو في الدقيقة 49 بتسديدة من ركلة حرة من على يسار منطقة الجزاء وأخطأ محمد الشناوي في التعامل معها.

بتلك النتيجة يتصدر صنداونز المجموعة الثانية بست نقاط من مباراتين، يليه الهلال بثلاث نقاط من مواجهتين.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بدون أي نقطة من مباراة واحدة خاضها ويليه القطن بفارق الأهداف.

وكانت مباراة الأهلي والقطن المقرر إقامتها في الجولة الأولى من البطولة تأجلت لمشاركة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية.

ويعد هذا الفوز هو الأول للهلال على الأهلي منذ 16 عاما وبالتحديد منذ الانتصار عليه بثلاثية دون رد في عام 2007 في البطولة ذاتها.

وإجمالا هذا هو الانتصار الثالث للهلال تاريخيا على الأهلي خلال 12 مباراة التقيا فيها.

فيما فاز الأهلي على الهلال خمس مرات وتعادلا أربع مرات.

واستمرت عقدة الأهلي أمام الهلال في السودان إذ انه لم يفز عليه مطلقا هناك.

ملخص المباراة

جاء الشوط الأول هادئا للغاية في أغلب فتراته ولم يكن هناك الكثير من الفرص الخطيرة.

لكن كاد الأهلي يسجل هدفا مبكرا في الدقيقة السادسة لكن حسين الشحات سدد الكرة بغرابة لخارج الملعب رغم تواجده بدون رقابة في منطقة الجزاء.

وجاء رد الهلال الأول بهجمة مرتدة سريعة لكن خرج الشناوي من مرماه وشتت الكرة سريعا.

وسدد أليو ديانج كرة قوية تصدى لها علي أبو عشرين حارس الهلال.

وتصدى الشناوي لعرضية من لاعب الهلال كذلك لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني بدا هناك تفوق واضح للهلال وسدد ماكابي ليليبو الكرة برأسية قوية تصدى لها الشناوي في الدقيقة 47.

ولم يمر سوى دقيقتين فقط إلا وحول ليليبو تهديده لهدف بعدما سدد الكرة من ركلة حرة من على يسار منطقة الجزاء وأخطأ محمد الشناوي في التعامل معها.

وشارك أحمد قندوسي لأول مرة مع الأهلي منذ انضمامه للفريق قادما من وفاق سطيف بدلا من حسين الشحات في الدقيقة 63.

وعقب دقيقة حصل الهلال على ركلة جزاء بعد عرقلة حمدي فتحي لمحمد عبد الرحمن.

وارتقى ليليبو لتسديد الركلة ولكن الشناوي تألق وتصدى له وللكرة المرتدة قبل تشتيت الدفاع لها.

وسجل محمد عبد الرحمن هدفا ثانيا للهلال في الدقيقة 70 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وأجرى مارسيل كولر مدرب الأهلي ثلاثة تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 77 بمشاركة محمد شريف ومحمد مجدي "أفشة" ومحمد أشرف بدلا من حمدي فتحي وعلي معلول وبيرسي تاو.

وهدأت المباراة بعد ذلك وتوقف اللعب لأكثر من مرة بسبب إصابات اللاعبين.

وكاد الهلال يسجل هدفا ثانيا بعد مجهود فردي مميز من ياسر المزمل ومراوغته لديانج لكن عرضيته الزاحفة شتتها عبد المنعم قبل أن يحولها الهلال لهدف ثان.

وشارك رامي ربيعة بدلا من محمد هاني كتبديل خامس للأهلي.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز الهلال بهدف دون رد بعد تسع دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.