تحديد موعد تسليم التشكيل خلال اجتماع مباراة فيوتشر ضد بيراميدز في الكونفدرالية

السبت، 18 فبراير 2023 - 16:50

كتب : FilGoal

فخري لاكاي و جوسيف نجويم فيوتشر × بيراميدز

أقيم اليوم السبت، الاجتماع الفني لمباراة فيوتشر وبيراميدز في إطار مواجهات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي الفريقان على ملعب الأهلي we السلام غدا الأحد في السادسة مساءً في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسيرتدي فيوتشر صاحب الأرض اللون الأحمر الكامل، ويرتدي حارسه اللون الفسفوري.

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ويرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الكحلي الكامل، ويرتدي حارس المرمى اللون الأصفر كاملا.

تم كذلك الاتفاق على أن يتحرك الفريقان لملعب اللقاء قبل ساعتين، والوصول إلى ملعب الملعب قبل ساعة ونصف على أقصى تقدير مع تسليم تشكيل كل فريق بمجرد الوصول إلى المنسق العام للقاء.

ويدير اللقاء طاقم حكام من الجزائر، بقيادة الحكم مصطفى غربال، ويساعده مواطنه مقرن قراري، المساعد الأول، وإبراهيم الحامولي المساعد الثاني، ولطفي بيكوسا الحكم الرابع.

ويراقب المباراة، باساجاوا آسفو من أثيوبيا، ويراقب الحكام، آثانثي نيكبوتو من رواندا، والمنسق العام إيبو فايي من جامبيا، والمنسق الإعلامي مصطفى طنطاوي من مصر، وموسى بالي من جامبيا منسقا أمنيًا للقاء.

وسبق أن أدار غربال مباراة الأهلي وفلامنجو في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية والتي انتهت بفوز الفريق البرازيلي بنتيجة 4-2.

وستكون تلك أول مباراة بين الفريقين يديرها حكما غير محمد معروف، الذي أدار المواجهات الثلاث السابقة بينهما في الدوري المصري.

وشهدت المواجهات الثلاث تعادلين وفوز فيوتشر في واحدة.

وبدأ كلا الفريقين مشواره في البطولة بالتعادل، فعاد فيوتشر بتعادل ثمين من أرض كارا بنتيجة 1-1، فيما فرط بيراميدز في نقطتين على ملعبه ضد الجيش الملكي.

الكونفدرالية بيراميدز فيوتشر
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