انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1) (1) نوتنجهام.. نقطتان مهدرتان

السبت، 18 فبراير 2023 - 16:44

كتب : FilGoal

هدف برناردو سيلفا في شباك كيلور نافاس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة.

فيما يحتل نوتنجهام فوريست المركز الـ14 برصيد 24 نقطة.

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انتهت

ق 89: مشاركة أكي

ق 88: مشاركة ألفاريز بدلا من دي بروين

ق 83: جووووووول التعاااااادل... عرضية أرضية من وكريس وود يسجل بسهولة في الشباك.

ق 73: العارضة تمنع هدفا من ركلة حرة مباشرة سددها جوندوجان.

ق 67: أووووووه هالاند يهدر فرصة محققة.. الأولى في العارضة والثانية في المدرجات

ق 52: نافاس يتألق ويتصدى لرأسية لابورت القوية.

ق 48: فرصة لا تضيع فودين ينفرد ويقرر التمرير بدلا من التسديد لهالاند لكن المدافع يشتت في الوقت المناسب من داخل المنطقة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: جووول أووول برناردو سيلفا يسجل لسيتي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ق 14: تدخل قوي من مدافع نوتنجهام فورست على جريليش.

ق 5: مطالبات بركلة جزاء لـ سيتي.

بداية اللقاء

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي نوتنجهام فورست
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