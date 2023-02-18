انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(1) ساوثامبتون.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي وساوثامبتون، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق90+5 سيكومارا يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني لساوثامبتون

ق84 استئناف المباراة بعد توقف لمدة 10 دقائق لعلاج أزبليكوتا الذي غادر الملعب وحل تيرفوه تشالوباه بدلا منه

ق74 إصابة قوية لسيزار أزبليكوتا لاعب تشيلسي بعد اصطدامه بسيكومارا مهاجم ساوثامبتون

ق69 مدافع ساوثامبتون ينقذ فرصة جديدة من على خط المرمى بعد رأسية رحيم سترلينج

ق67 سترلينج يهدر فرصة تسجيل هدف التعادل بعد عرضية متقنة من كاي هافريتز

ق56 ركلة ركنية لتشيلسي على يسار مرمى ساوثامبتون، نفذها جواو فيليكس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء مرت دون خطورة على مرمى الحارس جافين بازونو.

ق49 عرضية خطيرة لتشيلسي تمر من أمام ماسون ماونت داخل منطقة الجزاء بغرابة شديدة

ق46 جراهام بوتر مدرب تشيلسي يدفع بالثنائي ويسلي فوفانا ورحيم سترلينج على حساب ديفيد فوفانا زكاليدو كوليبالي

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق1+45 جيمس براوس يسجل الهدف الأول لساوثامبتون من ركلة حرة ثابتة بطريقة رائعة

ق40 تسديدة أرضية قوية عن طريق نوني مادويك من داخل يسار منطقة جزاء ساوثامبتون تصدى لها الحارس جافين بازونو

ق38 محاولة جديدة من تشيلسي عن طريق جواو فيليكس تمر بجوار المرمى

ق27 محاولة خطيرة من تشيلسي عن طريق أزبليكوتا لكنها في الشباك الخارجية لمرمى ساوثامبتون

ق13 تسديدة أرضية قوية عن طريق نوني مادويك من داخل يسار منطقة جزاء ساوثامبتون تصدى لها الحارس جافين بازونو وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

ق10 محاولة هجومية لساوثامبتون بعرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بول أونواتشو برأسية مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى تشيلسي.

ق3 كاليدو كوليبالي يبعد هدف محقق ضائع لساوثامبتون بعد تسديدة ستيوارت أرمسترونج تجاه الشباك الخالية لكن المدافع السنغالي تمكن من إبعاد الكرة

بداية المباراة