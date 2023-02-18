تشكيل مانشستر سيتي – فودين يعود للتشكيل الأساسي أمام نوتنجهام

السبت، 18 فبراير 2023 - 16:12

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يعود فيل فودين لتشكيل مانشستر سيتي لأول مرة منذ 21 يناير في دربي مانشستر أمام مانشستر يونايتد.

أعلن بيب جوارديولا تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فوريست بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي شهد عودة فيل فودين للتشكيل الأساسي لأول مرة منذ 21 يناير الماضي أمام مانشستر يونايتد.

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من جهة أخرى، يبدأ بيرناردو سيلفا في وسط الملعب بجانب إلكاي جوندوجان، ورودريجو، وكيفين دي بورين.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حارس: إيديرسون مورايش.

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – آيمريك لابورت.

الوسط: بيرناردو سيلفا – رودريجو – كيفين دي بروين – إلكاي جوندوجان.

الهجوم: فيل فودين – إيرلينج هالاند – جاك جريليش.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، فيما يحتل نوتنجهام فوريست المركز الـ14 برصيد 24 نقطة.

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