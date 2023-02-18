تشكيل تشيلسي – فوفانا أساسي لأول مرة في الهجوم.. وبادياشيلي يبدأ أمام ساوثامبتون

يبدأ داترو فوفانا كمهاجم صريح بشكل أساسي لأول مرة، فيما يستمر بينوا بادياشيلي كأساسي في الدفاع.

أعلن جراهام بوتر مدرب تشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة ساوثامبتون بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي شهد البدء بـ داترو فوفانا المهاجم الإيفواري الصاعد كمهاجم صريح على حساب كاي هافيرتز.

من جهة أخرى، يبدأ سيزار أزبيلكويتا كظهير أيمن على حساب ريس جيمس، فيما يستمر بينوا بادياشيلي في الدفاع.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حارس: كيبا أريزابالاجا.

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – كاليدو كوليبالي – بينوا بادياشيلي – بن شيلويل.

الوسط: ماتيو كوفاسيتش – إنزو فيرنانديز.

أمامهما: نوني مادويكي – جواو فيليكس – ميخايلو مودريك.

الهجوم: داترو فوفانا.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، فيما يحتل ساوثامتون المركز الـ20 والأخير برصيد 15 نقطة.