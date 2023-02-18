أرسنال "الصياد" يعود إلى الصدارة مجددا بفوز مجنون على أستون فيلا

عاد أرسنال إلى طريق الانتصارات بعد مباراة مجنونة جمعته مع أستون فيلا اليوم ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

وفاز أرسنال بأربعة أهداف مقابل هدفين. وسجل بوكايو ساكا وزينشينكو ومارتينلي وحارس أستون فيلا إيميليانو مارتينيز في مرماه لأرسنال فيما أحرز أولي واتكينس وفيليبي كوتينيو للمنافس.

ولم يعرف أرسنال الانتصار منذ 3 مباريات بعد خسارتين أمام إيفرتون ومانشستر سيتي وتعادل ضد برينتفورد.

أرسنال "الصياد"

وتلقى ميكيل أرتيتا أمس الجمعة في المؤتمر الصحفي سؤالا عن صراعه مع مانشستر سيتي، وجاء: "ماذا تفضل في حصد نقاط الدوري، أن تكون الصياد أم الفريسة".

ويبدو أن ما قدمه أرسنال اليوم كشف عن الإجابة الواضحة التي تحايل أرتيتا ولم يعطيها بالأمس للصحفيين.

واعتلى المدفعجية الصدارة من جديد مؤقتا بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يلعب بعد قليل.

فيما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 28 في المركز الـ11 في ترتيب الدوري الإنجليزي.

التشكيل

بدأ تروسار أساسيا للمرة الأولى الموسم الحالي منذ انضمامه إلى الفريق في سوق الانتقالات الشتوية قادما من برايتون.

وجلس جابرييل مارتنيلي على مقاعد البدلاء فيما عاد بن وايت للمشاركة أساسيا بعدما شارك تاكيهيرو توماسيو بدلا منه في المباراة السابقة أمام مانشستر سيتي.

أما على الجهة الآخرى، عاد فيليبي كوتينيو للمشاركة مع أستون فيلا، وقاد واتكينس الهجوم.

عادة قديمة

بدأ أصحاب الأرض بالسيطرة على مجريات المباراة بشكل سريع للغاية ومع أول تهديد سجل أستون فيلا الهدف الأول في الدقيقة 7 عن طريق أولي واتكينس الذي وصلت إليه الكرة من اليسار سددها بقوة في الشباك بعد تمريرة بينية من ماتي كاش.

وحاول أرسنال إدارك التعادل عن طريق نيكتياه وأنقذها تيرون مينجز من على خط المرمى لكن حُسبت تسلل في النهاية.

واستطاع أرسنال عند الدقيقة 15 تعديل النتيجة عن طريق تسديدة ساكا الرائعة بعد عرضية قابلها بتصويبة يسارية مباشرة في المرمى.

لم يستفد أرسنال من التعديل واستغلال مساحات أستون فيلا وضلت تسديدة نيكتياه الشبات من جديد عند الدقيقة 22.

نجحت خطة أستون فيلا وتقدم بالهدف الثاني عند الدقيقة 31 عن طريق فيليبي كوتينيو بعد عرضية من أليكس مورينو.

دخل أستون فيلا الشوط الثاني من أجل الحفاظ على النتيجة التي انتهت بها الشق الأول لـ المباراة 2-1، وسط محاولات عديدة من أرسنال داخل منطقتهم.

عادة "البطل" جديدة

وأهدر ساكا المحاولة الأولى عند الدقيقة 49 من على حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار المرمى.

وجاء الدور على نيكتياه للإهدار هو الآخر عند الدقيقة 57 بعد كرة عرضية استقبلها إيدي برأسية غير متقنة.

وتمكن أرسنال بعد الضغط تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 61 عن طريق زينشينكو الذي استغل عدم المراقبة وصوب كرة قوية سكنت الشباك.

عاد أستون فيلا وترك المساحات في الخلف من أجل تسجيل الثالث، لم يستغل أرسنال ذلك في البداية بشكل جيد وأهدر فرصة محققة بعد انفراد لكن تسديدة مرت أعلى العارضة.

ودخل مارتينلي المباراة عند الدقيقة 68 بدلا من ليناردو تروسارد.

وحاول أوديجارد تهديد المرمى بعد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت قريبة من القائم الأيمن.

وكاد أستون فيلا أن يسجل عن طريق بايلي الذي صوب من داخل منطقة الجزاء لكن تصدى لها رامسديل.

حتى جاءت الانفراجة بنيران صديقة وسجل حارس مرمى أستون فيلا إيميليانو مارتينيز بعد تسديدة قوية من جورجينيو في الدقيقة 90+3.

وأمن أرسنال نتيجته بهدف رابع عن طريق مارتنيلي الذي استغل تمريرة من فابيو فييرا وخروج الحارس مارتينيز وانفرد بالمرمى وسدد في الشباك الفارغة ليعلن معها نهاية المباراة.