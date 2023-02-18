تشكيل الهلال – أطهر الطاهر أساسي.. ومحمد عبد الرحمن يقود الهجوم أمام الأهلي

السبت، 18 فبراير 2023 - 14:38

كتب : FilGoal

نادي الهلال السوداني 2022

يقود محمد عبد الرحمن نجم منتخب السودان هجوم الهلال أمام الأهلي، فيما يشغل أطهر الطاهر لاعب سموحة السابق مركز الظهير الأيمن.

أعلن فلوران إيبينجي مدرب الهلال، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الهلال يشهد البدء بـ محمد أحمد إرنق كقلب دفاع يعوض الطيب أباكر المطرود في المباراة السابقة.

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ويبدأ محمد عبد الرحمن في الهجوم، فيما يقود أطهر الطاهر الدفاع.

ويبدأ إيبينجي كذلك بـ الجناح السنغالي لامين جارجو، فيما يحرس علي أبو عشرين المرمى.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حارس: علي أبو عشرين.

الدفاع: أطهر الطاهر – عثماني ضيوف – محمد أحمد إرنق – إيمورو إبراهيم.

الوسط: والي الدين خضر – أبو عاقلة عبد الله.

أمامهما: لامين جارجو - ديفيد أباغنا – ليليبو مكابي.

الهجوم: محمد عبد الرحمن.

وتعد المباراة هي الأولى للأهلي في المجموعة الثانية بعد تأجيل مباراة الأهلي مع القطن في الجولة الأولى بسبب المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، فيما تعد المباراة هي الثانية للهلال بعد الخسارة أمام ماميلودي صنداونز بالجولة الأولى.

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