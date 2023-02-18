تشكيل الأهلي – بيرسي تاو مهاجم.. عبد القادر وطاهر والشحات أساسيون ضد الهلال

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لملاقاة الهلال السوداني في ملعب الجوهرة الزرقاء مساء اليوم السبت.

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال لملاقاته في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: علي معلول- محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم- محمد هاني

في الوسط: حمدي فتحي- أليو ديانج- حسين الشحات

في الهجوم: أحمد عبد القادر- بيرسي تاو- طاهر محمد طاهر

وتعد هذه هي أول مباراة للأهلي في البطولة بعد تأجيل مباراته ضد القطن لمشاركته في كأس العالم للأندية.

فيما خسر الهلال من ماميلودي صنداونز بهدف دون رد في الجولة الأولى.

وفاز صنداونز على القطن في الجولة الثانية بثلاثة أهداف لهدف.