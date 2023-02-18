تشكيل أرسنال - تروسار أساسي للمرة الأولى.. ونيكتياه يقود الهجوم

بدأ ليناردو تروسار أساسيا مع أرسنال للمرة الأولى منذ انضمامه إلى الفريق في سوق الانتقالات الشتوية من برايتون.

ويواجه أرسنال منافسه أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب فيلا بارك.

وعاد بن وايت في التشكيل الأساسي لـ أرسنال بعدما بدأ توماسيو بدلا منه المباراة السابقة أمام مانشستر سيتي.

ويجلس جابرييل مارتينلي على مقاعد البدلاء فيما يستمر غياب الثنائي جابرييل خيسوس وتوماس بارتي للإصابة.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - أولكسندر زينشينكو

الوسط: جورجينيو - جرانيت تشاكا - مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا - إيدي نيكتياه - ليناردو تروسار

ويجلس على مقاعد البدلاء: مات تيرنر - تاكيهيرو تومياسو - كيران تيرني - روب هولدنج - جاكوب كيفيور - سميث روي - فابيو فييرا - رييس نيلسون - جابرييل مارتينلي.

ويحتل أرسنال المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة متساويا مع مانشستر سيتي صاحب الصدارة ويتبقى للمدفعجية مباراة مؤجلة.

فيما يأتي أستون فيلا في المركز الـ11 في الترتيب برصيد 28 نقطة.