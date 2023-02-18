رقم تاريخي ينتظر صلاح لو سجل هدفا ضد نيوكاسل

السبت، 18 فبراير 2023 - 12:31

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون

ينتظر محمد صلاح نجم ليفربول رقما تاريخيا حال تسجيله لهدف اليوم في شباك نيوكاسل.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويحل ليفربول ضيفا على ملعب سانت جيمس بارك لملاقاة نيوكاسل في إطار الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وحال تسجيل صلاح لهدف في المباراة فسيصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي خارج ملعبه منذ بداية عهد "بريميرليج" في عام 1992.

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وحاليا يتساوى صلاح مع مهاجم ليفربول السابق مايكل أوين إذ أن كل منهما سجل 55 هدفا خارج ملعب أنفيلد الشهير في الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح سابقا ستة أهداف في 11 مباراة ضد نيوكاسل.

كما أنه سجل تسعة أهداف في الفرق التي أشرف على تدريبها إيدي هاو سواء كان بورنموث أو نيوكاسل.

ويحتل ليفربول المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة بعدما خاض 21 مباراة.

أما نيوكاسل فيأتي رابعا بـ41 نقطة.

ليفربول صلاح نيوكاسل الدوري الإنجليزي
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