فيريرا يمنح لاعبي الزمالك راحة 48 ساعة قبل مواجهة الترجي

السبت، 18 فبراير 2023 - 12:10

كتب : إبراهيم رمضان

محمد عبد الشافي - المريخ والزمالك - الصور من حساب الزمالك الرسمي

قرر الجهاز الفني لـ الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين راحة اليوم وغدا من التدريبات.

وتعادل الزمالك أمس الخميس دون أهداف أمام المريخ السوداني ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريفيا.

ويستأنف الفريق تدريباته الإثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رحيلة استعدادا للقاء الترجي التونسي.

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ويحل الزمالك ضيفا على الترجي السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات من المسابقة في تونس.

وحصد كل من المريخ والزمالك أول نقطة لهما في البطولة بعد التعادل سلبيا أمس الجمعة.

ومنذ فوز الزمالك على تونجيث السنغالي في العاشر من أبريل 2021 في ختام دور المجموعات في دوري الأبطال، خاض الفريق الأبيض ثماني مباريات في دور المجموعات لم يفز في أي منها.

إذ أن الزمالك لم يفز في ست مباريات خلال الموسم الماضي من دور المجموعات، وهُزم وتعادل في أول جولتين من الموسم الجاري.

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