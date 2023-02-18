مواعيد مباريات اليوم السبت 18-2-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي وليفربول وريال مدريد

يشهد اليوم إقامة العديد من المباريات على المستوى القاري والأوروبي.

ويواجه الأهلي منافسه الهلال السوداني في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا وتنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرا.

وسوف تذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 4".

وفي مجموعة الزمالك سيواجه شباب بلوزداد منافسه الترجي في تمام التاسعة مساء وستذاع المباراة عبر القناة ذاتها.

أما في الدوري الإسباني فسيواجه أوساسونا نظيره ريال مدريد في تمام العاشرة مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

وفي الدوري الإنجليزي سيواجه أستون فيلا منافسه أرسنال في تمام الثانية والنصف ظهرا وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

كما سيواجه تشيلسي منافسه ساوثامبتون في تمام الخامسة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

ويلتقي نوتنجام مع مانشستر سيتي في تمام الخامسة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

ويواجه نيوكاسل نظيره ليفربول في تمام السابعة والنصف مساء عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

وفي الرابعة والنصف سيواجه فولفسبورج وعمر مرموش منافسه لايبزيج في الدوري الألماني.

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