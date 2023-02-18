ذا أثليتك: مشجع للنادي منذ الصغر.. راتكليف يقدم عرضا للاستحواذ الكامل على مانشستر يونايتد

قدم السير جيم راتكليف عرضا رسميا للاستحواذ الكامل على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وانضم راتكليف للقطري جاسم بن حمد آل ثاني الذي أعلن منذ قليل تقدمه بعرض لشراء النادي. (طالع التفاصيل)

وبحسب شبكة "ذا أثليتك" أن راتكليف أحد أغنى الرجال في بريطانيا من مشجعي النادي منذ الطفولة ويريد إعادة "مانشستر يونايتد إلى مانشستر يونايتد" في حالة توليه إدارة نادي أولد ترافورد.

وسبق لـ راتكليف (70 عاما) أن أبدى اهتماما بالاستحواذ على نادي تشيلسي الإنجليزي في الصيف الماضي.

وعلق رجل الأعمال في حديثه لصحيفة فاينانشيال تايمز في وقت سابق قائلا: "أنا مشجع مدى الحياة لمانشستر يونايتد. كنت هناك في تلك المباراة الأكثر روعة عام 1999 في برشلونة (نهائي دوري أبطال أوروبا). هذا محفور بعمق في ذهني".

ويمتلك راتكليف شركة إينيوس التي تمتلك أندية نيس الفرنسي ولوزان السويسري وراسينج كلوب أبيدجان الإيفواري.

وسبق أن قدم جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة أحد البنوك القطرية، عرضا لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وجاء البيان

"أعلن جاسم بن حمد آل ثاني اليوم تقديمه عرضا لشراء 100%من نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم

يخطط العرض لإعادة النادي إلى أمجاده السابقة داخل وخارج الملعب، وقبل كل شيء، سيسعى إلى وضع الجماهير في قلب نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم مرة أخرى.

سيكون العرض خاليا تماما من الديون من خلال مؤسسة الشيخ جاسم 92، والتي ستتطلع إلى الاستثمار في فرق كرة القدم ومركز التدريب والملعب والبنية التحتية الأوسع وتجربة المشجعين والمجتمعات التي يدعمها النادي.

تتمثل رؤية العرض في أن يشتهر نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم بتميزه في كرة القدم، وأن يُنظر إليه على أنه أعظم نادي كرة قدم في العالم.

سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالعطاء، في الوقت المناسب".

وتتولى مجموعة "راين" الاقتصادية الأمريكية تنظيم عملية البيع المحتملة نيابة عن عائلة جليزر المالكة لنادي مانشستر يونايتد.

وطالبت هذه المجموعة بتلقي العروض المبدئية لشراء النادي يوم الجمعة قبل العاشرة مساء بتوقيت بريطانيا.

وترغب عائلة جليزر في الحصول على 5 مليار جنيه استرليني على الأقل لبيع النادي بالكامل، ولكن مصدر من داخل المعسكر القطري لشراء النادي قال لسكاي: "نحن لن نرقص على أنغام عائلة جليزر".