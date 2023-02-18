مجموعة الزمالك – نبيل معلول: شباب بلوزداد منافسنا المباشر

يرى نبيل معلول مدرب الترجي التونسي أن شباب بلوزداد هو المنافس المباشر لفريقه في المجموعة.

ويلعب الترجي ضد شباب بلوزداد اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف ملعب 5 يوليو بالجزائر مباراة الترجي وشباب بلوزداد.

وقال معلول في مؤتمر صحفي: "شباب بلوزداد يعد المنافس المباشر للترجي. المباراة التي ستجمعنا مهمة لتصدر المجموعة".

وأضاف "نبحث عن تحقيق الفوز والمهم في دوري الأبطال أن تتفادى الهزيمة داخل ملعبك وحصد أكبر قدر من النقاط خارج ملعبك".

وشدد "هدفنا ضمان التأهل في أقرب فرصة من أجل إراحة بعض اللاعبين في ظل ضغط وتلاحق المباريات".

الترجي تغلب على ضيفه المريخ السوداني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وسجل محمد أمين توجاي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 94، فيما خسر الزمالك من شباب بلوزداد بالنتيجة ذاتها.

ويتقاسم الترجي وشباب بلوزداد صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما ويليهما الزمالك والمريخ بنقطة وحيدة لكل فريق.

يذكر أن الزمالك تعادل اليوم مع المريخ سلبيا بدون أهداف في المباراة التي اقيمت ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى.