مجموعة الزمالك - مدرب بلوزداد: نقاط ضعف الترجي طريقنا للفوز

السبت، 18 فبراير 2023 - 00:48

كتب : FilGoal

نبيل الكوكي - شباب بلوزداد

شدد نبيل الكوكي مدرب شباب بلوزداد على ثقته في قدرات فريقه قبل المواجهة المرتقبة ضد الترجي.

ويلعب الترجي ضد شباب بلوزداد اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف ملعب 5 يوليو بالجزائر مباراة الترجي وشباب بلوزداد.

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وقال الكوكي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة الترجي: "بعد فوزنا على الزمالك، نعمل على تسيير بقية مشوارنا مباراة بمباراة".

وأضاف "هدفنا تحقيق الفوز أمام الترجي لتثبيت أهمية النقاط الثلاث التي عدنا بها مؤخرا من مصر، والاقتراب من هدفنا في بلوغ الربع نهائي البطولة".

وشدد "الترجي فريق ممتاز بالنظر لخبرة لاعبيه، لكن كل فريق يملك نقاط ضعف واستغلالها سيكون طريقنا لتحقيق الفوز".

واختتم "ثقتي كبيرة في فريقي، وبإمكاننا الفوز فوق أي ملعب وضد أي فريق".

ويلعب الترجي ضمن المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا رفقة الزمالك وشباب بلوزداد والمريخ.

الترجي تغلب على ضيفه المريخ السوداني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وسجل محمد أمين توجاي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 94، فيما خسر الزمالك من شباب بلوزداد بالنتيجة ذاتها.

ويتقاسم الترجي وشباب بلوزداد صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما ويليهما الزمالك والمريخ بنقطة وحيدة لكل فريق.

يذكر أن الزمالك تعادل اليوم مع المريخ سلبيا بدون أهداف في المباراة التي اقيمت ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

الترجي شباب بلوزداد
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