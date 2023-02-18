ديلي ميل: أزمة تواجه تشيلسي.. رفض تصريح أندري سانتوس

السبت، 18 فبراير 2023 - 00:47

كتب : FilGoal

أندري سانتوس

يشهد نادي تشيلسي أزمة جديدة بعد رفض تصريح العمل الخاص بلاعب الوسط البرازيلي أندري سانتوس.

وانضم سانتوس لصفوف البلوز في يناير الماضي قادما من فاسكو دا جاما البرازيلي مقابل 16 مليون يورو.

وبحسب "ديلي ميل" الإنجليزية فأن البرازيلي ربما يعود لبلاده مرة أخرى واللعب على سبيل الإعارة حتى الموسم.

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وحاول تشيلسي استخراج بطاقة استثنائية لموهبته الشابة والبالغ 18 عاما خاصة أنه قاد منتخب شباب البرازيل للفوز بلقب كأس أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما.

وعلق جراهام بوتر عن الأمر في المؤتمر الصحفي قائلا: قال بوتر: "سانتوس لا يزال في نفس المكان. نحن نبحث في الخيارات المتاحة له".

وكشف التقرير أن تشيلسي ربما يعيره لفريق برازيلي ويُعتقد أن بالميراس بطل الدوري هو المرشح الأبرز لضمه.

ويبحث بالميراس عن لاعب لتعويض رحيل دانيلو الذي انضم لصفوف نوتنجهام فورست في يناير الماضي.

ولم يلعب سانتوس من قبل في الدوري البرازيلي إذ ساهم في صعود فاسكو من الدرجة الثانية للأولى بعدما خاض 34 مباراة وسجل 8 أهداف.

وبقميص منتخب الشباب ارتدى شارة القيادة وسجل 6 أهداف تصدر بها ترتيب الهدافين وكذلك حاز جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وضم تشيلسي في سوق انتقالات يناير 8 لاعبين هم: بينوا بادياشيلي – ميخايلو مودريك – إنزو فيرنانديز – داترو فوفانا – سانتوس – نوني مادوكي – مالو جوستو – جواو فيليكس.

ويحتل البلوز المركز العاشر في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خوض 22 مباراة.

أندري سانتوس تشيلسي بالميراس
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