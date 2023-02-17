الهلال قبل مواجهة الأهلي: لسنا ريال مدريد لنبني ملعبا جديدا في يوم واحد

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 23:58

كتب : FilGoal

نادي الهلال السوداني 2022

أعرب محمد إبراهيم المليقي رئيس نادي الهلال عن استيائه من قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بمنع جمهور فريقه من حضور المباريات.

وكشف نادي الهلال في وقت سابق عن وصول خطابا رسميا من كاف يتمسك فيه الأخير بحظر التواجد الجماهيري في المدرجات.

ويستعد الهلال لاستضافة الأهلي، السبت في الثالثة عصرا في الجولة الثانية من دوري الأبطال.

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وقال المليقي عبر "أون تايم سبورتس": الأهلي فريق عريق وتربطنا به علاقات تاريخية. تم استقبال الفريق بشكل جيد عن طريق مسؤولي العلاقات العامة".

وعن الحضور الجماهيري للمباراة شدد "موضوع حضور الجماهير على ملعبنا أمر معقد. أعضاء كاف يشعرونا بأنهم يعيشون في أوروبا ولا يعلمون بأن الناس في إفريقيا تعاني".

وواصل "لقد طلبوا منا شكلا معماريا جديدا للاستاد. نحن لسنا ريال مدريد لنبني ملعبا جديدا في يوم واحد من أجل طلبات الاتحاد الإفريقي لحضور الجمهور".

ويتواجد الهلال السوداني في المجموعة الثانية إلى جانب الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي والقطن الكاميروني.

واستهل الهلال مشواره في دور المجموعات بالخسارة من صنداونز بنتيجة 1-0.

ولم يخض الأهلي مباراة الجولة الأولى ضد القطن الكاميروني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية 2022.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 18 فبراير الجاري.

ويبدأ اللقاء في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد الهلال.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وكشف الهلال في وقت سابق عن طاقم تحكيم المباراة بقيادة الموريتاني بيدا داهاني.

ويعاونه الثنائي يوسف محمد، وبونا ندياي، بالإضافة إلى بابكار سار حكم رابع.

ويراقب المباراة الجنوب سوداي ماكور ماجوك، فيما تم تعيين التونسي خليل هشام مراقبًا على الحكام، والإثيوبي ميشيل منسقًا عامًا، والنيجيري أودوشي جوان منسقًا أمنيًا.

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