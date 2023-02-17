بهدف قاتل.. شبيبة القبائل يصعق الوداد في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 23:33

كتب : FilGoal

الوداد أمام شبيبة القبائل

حقق شبيبة القبائل الجزائري فوزا قاتلا على الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

وفاز شبيبة القبائل على الوداد بهدف دون رد ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل بدر الدين سوياد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88 من المباراة التي احتضنها ملعب 5 يوليو بالجزائر.

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الوداد تعرض للخسارة الأولى في الأدوار الرئيسية من دوري أبطال إفريقيا منذ 19 فبراير من العام الماضي.

وخسر الوداد من بترو أتليتكو بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بالنسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا والتي توج بلقبها على حساب الأهلي.

وحاول الفريق الجزائري فرض سيطرته على المباراة واستغلال عاملي الأرض والجمهور.

وأضاع ياسين الصالحي فرصة تسجيل هدف التقدم لشبيبة القبائل بعدما تصدى احمد التكناوتي حارس الوداد للكرة على مرتين.

وكلل بدر الدين سوياد محاولات شبيبة القبائل بالنجاح وسجل هدف الفوز في الوقت القاتل بضربة رأسية قوية.

وأهدر امين فرحاني مدافع الوداد فرصة تسجيل هدف التعادل بعدما وضع الكرة أعلى مرمى شبيبة القبائل.

وبهذه النتيجة رفع شبيبة القبائل رصيده إلى 4 نقاط (مباراتين) في صدارة ترتيب المجموعة الأولى يليه بترو أتليتكو بنقطة وحيدة (مباراة واحدة) ثم الوداد (مباراة واحدة) وفيتا كلوب (لم يخض مباريات) بدون نقاط.

ويستعد بترو أتليتكو لمواجهة فيتا كلوب في المباراة الثانية من الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

وكانت مباراة الوداد ضد فيتا كلوب في الجولة الأولى قد تأجلت بسبب مشاركة النادي المغربي في كأس العالم للأندية.

دوري أبطال إفريقيا
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