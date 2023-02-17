مدرب المريخ: أثبنا أننا أفضل من الزمالك.. وموقفنا من أرضية الملعب مثل الأبيض

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 23:28

كتب : FilGoal

هيرون ريكاردو - المريخ

شدد هيرون ريكاردو المدير الفني لـ المريخ السوداني أن أرضية ملعب شهداء بنينا في ليبيا لم تكن في صالح فريقه على حساب الزمالك.

وحسم التعادل السلبي مواجهة الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال ريكاردو عبر أون تايم سبورتس 2: "اعتقد أننا خضنا مباراة جيد وحاولنا بكل الطرق إحراز هدف أو 2 لكننا لعبنا مباراة جيدة في الشوط الأول، ولم تكن مباراة سهلة".

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وأضاف "هناك العديد من اللاعبين من البرازيل والسودان يبذلون الجهد للفوز، وكل مباراة لها طبيعة خاصة، المباراة كانت جيدة وقدمنا كل ما لدينا وحاولنا استغلال كل المهارات وراضين بما قدمناه اليوم".

وتابع "الزمالك فريق كبير بدون شك ويلعب منذ فترة طويلة ولديه مدرب كبير، وكان هناك العديد من الفرص لكن المباراة انتهت بالتعادل".

وواصل "أردنا الفوز باللقاء على أرضنا، في النهاية، تمكننا من السيطرة على أحمد مصطفى زيزو وإيقاف خطورته".

وأوضح "كنت أعرفه جيدا فهو لاعب كبير ولدينا قسم لتقييم كل اللاعبين ومعرفة مفاتيح لعب الخصم، وتمكنا من اللعب على هذه النقطة وإيقاف قوة الزمالك".

وعن تمثيل أرضية الملعب نقطة قوة لفريقه أجاب قائلا: "هذه ليست حقيقة، نحن في ليبيا منذ 4-5 أيام فقط وتدربنا 3 أيام فقط، وبخصوص أرضية الملعب الموقف بالنسبة لنا مشابه للزمالك".

وأردف "في القاهرة نلعب على أرضية ملعب لم نعتد عليها وكل ما علينا أن نلعب، ولا صحة لما يقال حول أن أرضية الملعب كانت في صالحنا".

وعن فرص فريقه في التأهل أجاب: "في اللحظة الحالية الجميع ينافس، لدينا نقطة، وأتوقع أن في الفترة المقبلة سيكون لدينا جودة أفضل ونحتاج احراز الأهداف والفوز للتأهل".

وشدد "بعد الحصول على نقطة ضد الزمالك وسنلعب بكل ما لدينا، ولدينا المقومات التي ستساعدنا على التأهل وهو ما يعطيني الفرصة لأكون أفضل في مجموعتي".

وأتم ردا على أكثر من أثار إعجابه قائلا: "شيكابالا لاعب كبير مثله مثل زيزو، الزمالك فريق جيد للغاية ذو جودة عالية، وزيزو هو من يصنع الفارق في الزمالك بالنسبة لي".

بتلك النتيجة حصد كل من المريخ والزمالك أول نقطة لهما في البطولة بعدما خسر الجولة الأولى ضد الترجي وشباب بلوزداد بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد

ومنذ فوز الزمالك على تونجيث السنغالي في العاشر من أبريل 2021 في ختام دور المجموعات في دوري الأبطال، خاض الفريق الأبيض ثماني مباريات في دور المجموعات لم يفز في أي منها.

إذ أن الزمالك لم يفز في ست مباريات خلال الموسم الماضي من دور المجموعات، وهُزم وتعادل في أول جولتين من الموسم الجاري.

وسيحل الزمالك ضيفا على الترجي في الجولة الثالثة من البطولة في تونس.

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