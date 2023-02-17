كرة طائرة - فوز سيدات الأهلي والزمالك وسبورتنج في الدوري الممتاز

واصلت سيدات الكرة الطائرة الأهلي والزمالك وسبورتنج تحقيق الفوز في الدوري الممتاز.

وأقيمت اليوم مباريات الجولة الثانية، بينما تكبدت سيدات وادي دجلة الخسارة الأولى.

وجاءت نتائج الجولة الثانية:

سبورتنج 3-2 وادي دجلة

الزهور 3-0 الشمس

الزمالك 3-0 الصيد

الأهلي 3-0 سموحة

وكان الأهلي فاز على الشمس بنتيجة 3-0 في الدولة الأولى وبنفس النتيجة الزمالك على سموحة.

وحققت سيدات وادي دجلة الفوز على الصيد بنتيجة 3-2، فيما فزن سيدات سبورتنج على الزهور 3-0.

وتقام مباريات تلك المرحلة من دوري يقام من دور واحد لتحديد مراكز الفرق.

وبعد ذلك ستقام مرحلة تحديد البطل حيث يلتقي الأول مع الثامن، والثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس.