عرض قطري لشراء نادي مانشستر يونايتد

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 22:39

كتب : FilGoal

شعار مانشستر يونايتد

قدم جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة أحد البنوك القطرية، عرضا لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وجاء البيان

"أعلن جاسم بن حمد آل ثاني اليوم تقديمه عرضا لشراء 100%من نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم

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يخطط العرض لإعادة النادي إلى أمجاده السابقة داخل وخارج الملعب، وقبل كل شيء، سيسعى إلى وضع الجماهير في قلب نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم مرة أخرى.

سيكون العرض خاليا تماما من الديون من خلال مؤسسة الشيخ جاسم 92، والتي ستتطلع إلى الاستثمار في فرق كرة القدم ومركز التدريب والملعب والبنية التحتية الأوسع وتجربة المشجعين والمجتمعات التي يدعمها النادي.

تتمثل رؤية العرض في أن يشتهر نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم بتميزه في كرة القدم، وأن يُنظر إليه على أنه أعظم نادي كرة قدم في العالم.

سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالعطاء، في الوقت المناسب".

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وتتولى مجموعة "راين" الاقتصادية الأمريكية تنظيم عملية البيع المحتملة نيابة عن عائلة جليزر المالكة لنادي مانشستر يونايتد.

وطالبت هذه المجموعة بتلقي العروض المبدئية لشراء النادي يوم الجمعة قبل العاشرة مساء بتوقيت بريطانيا.

وترغب عائلة جليزر في الحصول على 5 مليار جنيه استرليني على الأقل لبيع النادي بالكامل، ولكن مصدر من داخل المعسكر القطري لشراء النادي قال لسكاي: "نحن لن نرقص على أنغام عائلة جليزر".

يأتي ذلك أيضا في ظل حاجة أرضية ملعب أولد ترافورد وأراضي التدريبات في كارينجتون إلى عملية إصلاح وتجديد، ورغبة مجموعة المستثمرين القطريين في إنفاق مبالغ قوية على الفريق وبنية النادي التحتية أيضا.

وتشير التقارير لكون العرض القطري يأتي بمباركة أمير الدولة تميم بن حمد آل ثاني، الذي يشجع مانشستر يونايتد.

ومن المتوقع أن يكون العرضان القطري والسعودي فقط بدون اعتماد على اقتراض المال لتمويل الصفقة مقارنة ببقية العروض المرشحة.

مانشستر يونايتد جاسم بن حمد آل ثاني
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