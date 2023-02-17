يد – الأهلي والزمالك يواصلان تحقيق الانتصارات في دوري المحترفين.. تعرف على الترتيب

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 22:22

كتب : محمد سمير

الأهلي - سبورتنج - يد

واصل الأهلي والزمالك تحقيق الانتصارات في دوري المحترفين لـ كرة اليد في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية.

وانتصر الأهلي على سبورتنج بنتيجة 27-26.

وفاز الزمالك بنتيجة 24-21 على البنك الأهلي.

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ولم يتم الكشف بعد عن نتيجة سموحة وطلائع الجيش.

نتائج الجولة الأولى

نتائج الجولة الثانية

نتائج الجولة الثالثة

الترتيب الحالي للمرحلة الثانية:

(الفوز = 3 نقاط / التعادل = نقطتين / الخسارة = نقطة / فارق الأهداف يفصل في تساوي النقاط لحين اكتمال المواجهات المباشرة)

1- الزمالك: 12 نقاط (+23)

2- الأهلي: 12 نقاط (+13)

3- سبورتنج: 8 نقاط (+3)

4- البنك الأهلي: 6 نقاط (-8)

5- سموحة: 3 نقاط (-8)

6- طلائع الجيش: 3 نقاط (-23)

وتضم هذه المرحلة 6 أندية تلعب بنظام دوري من ذهاب وإياب.

ويتأهل الأندية الأربعة الأوائل إلى المرحلة الثالثة والختامية لتحديد بطل دوري المحترفين، وتقام المرحلة الأخيرة بنظام الدورة المجمعة.

ويختتم الدور الأول يوم 23 فبراير الجاري بينما الدور الثاني ونهاية المرحلة الثانية يوم 24 مارس المقبل.

وتوج الزمالك باللقب في المواسم الخمسة الأخيرة، فيما ظفر به الأهلي آخر مرة في 2016.

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