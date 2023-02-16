كرة يد - فوز الزمالك والأهلي في الجولة الثالثة لدوري المحترفين.. تعرف على الترتيب

الخميس، 16 فبراير 2023 - 19:02

كتب : محمد سمير

الزمالك أمام الترجي - نهائي البطولة العربية - كرة يد

أقيمت اليوم مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية من دوري المحترفين لكرة اليد.

وجاءت النتائج كالتالي:

فوز الأهلي على البنك الأهلي بنتيجة 30-26

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فوز الزمالك على سموحة بنتيجة 27-26.

فوز سبورتنج على طلائع الجيش بنتيجة 30-22

نتائج الجولة الأولى

نتائج الجولة الثانية

الترتيب الحالي للمرحلة الثانية:

(الفوز = 3 نقاط / التعادل = نقطتين / الخسارة = نقطة / فارق الأهداف يفصل في تساوي النقاط لحين اكتمال المواجهات المباشرة)

1- الزمالك: 9 نقاط (+19)

2- الأهلي: 9 نقاط (+12)

3- سبورتنج: 7 نقاط (+4)

4- البنك الأهلي: 5 نقاط (-4)

5- سموحة: 3 نقاط (-8)

6- طلائع الجيش: 3 نقاط (-23)

وتضم هذه المرحلة 6 أندية تلعب بنظام دوري من ذهاب وإياب.

ويتأهل الأندية الأربعة الأوائل إلى المرحلة الثالثة والختامية لتحديد بطل دوري المحترفين، وتقام المرحلة الأخيرة بنظام الدورة المجمعة.

ويختتم الدور الأول يوم 23 فبراير الجاري بينما الدور الثاني ونهاية المرحلة الثانية يوم 24 مارس المقبل.

وتوج الزمالك باللقب في المواسم الخمسة الأخيرة، فيما ظفر به الأهلي آخر مرة في 2016.

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