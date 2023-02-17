بعد خطأه في مباراة أرسنال وبرينتفورد.. رحيل لي ماسون من لجنة الحكام الإنجليزية بالتراضي

أعلنت هيئة الحكام الإنجليزية رحيل لي ماسون حكم تقنية الفيديو بالتراضي.

يأتي ذلك بعد خطأه في تعادل أرسنال مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي واحتساب هدفا للأخير سجله إيفان توني.

وجاء بيان هيئة الحكام الإنجليزية:

"تؤكد الهيئة رحيل لي ماسون بالتراضي.

كان لي حكما في الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة 15 عاما وأشرف على 287 مباراة في الدوري الممتاز خلال تلك الفترة، وكان آخرها خلال المراحل الختامية لموسم 2021/22. شهدت مسيرته المهنية الكاملة في مسيرته الاحترافية أن اللاعب البالغ من العمر 51 عاما يدير أكثر من 500 مباراة بعد أن تقدم إلى دوري كرة القدم في عام 1998.

نود أن نشكر لي على خدمته المتفانية في اللعبة الاحترافية ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

وتواجد كريستيان نورجارد لاعب برينتفورد في موقف تسلل عند إرسال عرضية إلى إيفان توني وكان الهدف سيُلغى إذا تم رسم خطوط التسلل بتقنية الفيديو.

وكشفت صحيفة ديلي ميل في وقت سابق أن لي ماسون حكم الفيديو المساعد قد نسى رسم خطوط التسلل عند مراجعة هدف إيفان توني.

وأشار التقرير إلى أن ماسون حكم الفيديو قد استغرق وقتا ليقرر ما إذا كان إيثان بينوك متداخلا في اللعبة أم لا وتجاوز الحدث الرئيسي وهو حالة التسلل على نورجارد.

ولن تكون هذه هي الحالة الأولى التي يتم استبعاد فيها لي ماسون هذا الموسم فلم يتم اختياره في وقت سابق بعد خطأ كبير آخر ارتكبه بإلغاء هدف صحيح لنيوكاسل في مباراتهم ضد كريستال بالاس في 3 سبتمبر.

ولم يكن ماسون المستبعد الوحيد، حيث تم استبعاد جون بروكس من التواجد كحكم فيديو في مباراة ليفربول وإيفرتون أمس الاثنين ومواجهة أرسنال ومانشستر سيتي غدا الأربعاء.

وجاء ذلك بسبب خطأ في عدم احتساب هدف بيرفس إستوبينان لاعب برايتون ضد كريستال بالاس بسبب خطأ في رسم خطوط التسلل.

واعتذرت لجنة الحكام في الاتحاد الإنجليزي لناديي برايتون وأرسنال عن الخطأين بعد أن فقد الناديين نقطتين بسبب ذلك.