مجموعة الزمالك - نفاد تذاكر مباراة شباب بلوزداد والترجي

نفدت تذاكر مباراة شباب بلوزداد الجزائري ضد الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الترجي ضد شباب بلوزداد غدا السبت المقبل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف ملعب 5 يوليو بالجزائر مباراة الترجي وشباب بلوزداد.

وبحسب صحيفة "الشروق" التونسية فإن تذاكر مباراة الترجي وشباب بلوزداد نفدت بعدما قام جمهور الفريق الجزائري بشراء 40 ألف تذكرة.

وأوضحت التقارير ان هناك محاولات لطرح 3 آلاف تذكرة إضافية في ظل الإقبال الشديد من جمهور بلوزداد.

ويلعب الترجي ضمن المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا رفقة الزمالك وشباب بلوزداد والمريخ.

الترجي تغلب على ضيفه المريخ السوداني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وسجل محمد أمين توجاي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 94، فيما خسر الزمالك من شباب بلوزداد بالنتيجة ذاتها.

ويتقاسم الترجي وشباب بلوزداد صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما ويليهما الزمالك والمريخ بنقطة وحيدة لكل فريق.

يذكر أن الزمالك تعادل اليوم مع المريخ سلبيا بدون أهداف في المباراة التي اقيمت ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى.