لاعب الهلال: غياب الجمهور لن يؤثر علينا أمام الأهلي

شدد جيرالد فيري لاعب وسط الهلال السوداني على أن غياب جمهور ناديه عن مواجهة الأهلي لن يؤثر على فريقه.

ويستعد الهلال لمواجهة الأهلي المقرر لها الثالثة عصر غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقال فيري في مؤتمر صحفي: "رغبتنا كبيرة كلاعبين في تحقيق الانتصار خلال مباراة الغد أمام الأهلي".

وأضاف " نبحث عن تحقيق الفوز وإسعاد القاعدة الجماهيرية هو هدف يضعه جميع عناصر الفريق نصب أعينهم".

وشدد "الجميع يعرف دور جمهور الهلال المهم، لكننا لاعبين محترفين لن يؤثر علينا ذلك. تدرينا بشكل جيد خلال الفترة السابقة ونعمل لتقديم مستوى رفيع خلال هذه المواجهة. تركيزنا ينصب على الـ 90 دقيقة، ولا شيء سواها".

ويتواجد الأهلي والهلال رفقة صنداونز والقطن الكاميروني بالمجموعة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 18 فبراير الجاري.

ويبدأ اللقاء في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد الهلال.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وكشف الهلال في وقت سابق عن طاقم تحكيم المباراة بقيادة الموريتاني بيدا داهاني.

ويعاونه الثنائي يوسف محمد، وبونا ندياي، بالإضافة إلى بابكار سار حكم رابع.

ويراقب المباراة الجنوب سوداي ماكور ماجوك، فيما تم تعيين التونسي خليل هشام مراقبًا على الحكام، والإثيوبي ميشيل منسقًا عامًا، والنيجيري أودوشي جوان منسقًا أمنيًا.