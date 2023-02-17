الأهلي بزيه التقليدي أمام الهلال السوداني

سيخوض الأهلي مواجهة الهلال السوداني بزيه التقليدي في الجولة الثانية من دور مجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في الثالثة عصر غدٍ السبت على استاد الجوهرة الزرقاء.

وحضر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، وعلاء صلاح المسئول الأمني، ومسؤولي الهلال والاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر.

فيما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي الكامل.

بينما يرتدي الهلال السوداني الطاقم الأزرق الكامل.

وتم الاتفاق على كافة الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الفريقين غدا، والتأكيد على موعد الوصول إلى ملعب الجوهرة الزرقاء.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، التي تضم كلا من صنداونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ويتصدر بطل جنوب إفريقيا الترتيب بعدما فاز على الهلال والقطن في أول جولتين.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 18 فبراير الجاري.

ويبدأ اللقاء في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد الهلال.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وكشف الهلال في وقت سابق عن طاقم تحكيم المباراة بقيادة الموريتاني بيدا داهاني.

ويعاونه الثنائي يوسف محمد، وبونا ندياي، بالإضافة إلى بابكار سار حكم رابع.

ويراقب المباراة الجنوب سوداي ماكور ماجوك، فيما تم تعيين التونسي خليل هشام مراقبًا على الحكام، والإثيوبي ميشيل منسقًا عامًا، والنيجيري أودوشي جوان منسقًا أمنيًا.