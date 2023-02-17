مران الأهلي - محاضرة من كولر قبل لقاء الهلال السوداني

أنهى الأهلي مرانه الختامي عصر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم.

ويستعد الأهلي لمباراة الهلال السوداني المقرر لها الثالثة عصر غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقبل انطلاق مران الأهلي الختامي عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين، تحدث فيها ‏عن كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الهلال.

وعقب المحاضرة أدى لاعبو الأهلي ‏فقرة إحماء قبل خوض الجوانب الخططية، التي يرغب الجهاز ‏الفني في تنفيذها خلال مباراة الغد. ‏

وخاض حراس مرمى الأهلي محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء تدريباتهم ‏تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس. ‏

وتغادر بعثة الأهلي السودان غدا السبت عقب مباراة الهلال مباشرة إلى أسوان.

وسيقام معسكرا بأسوان لمدة 48 ساعة استعدادا لمباراة أسوان يوم 21 من الشهر الحالي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 18 فبراير الجاري.

ويبدأ اللقاء في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد الهلال.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وكشف الهلال في وقت سابق عن طاقم تحكيم المباراة بقيادة الموريتاني بيدا داهاني.

ويعاونه الثنائي يوسف محمد، وبونا ندياي، بالإضافة إلى بابكار سار حكم رابع.

ويراقب المباراة الجنوب سوداي ماكور ماجوك، فيما تم تعيين التونسي خليل هشام مراقبًا على الحكام، والإثيوبي ميشيل منسقًا عامًا، والنيجيري أودوشي جوان منسقًا أمنيًا.

الحكم البالغ 31 عامًا لم يسبق له إدارة أي مباراة للأهلي أو للهلال طوال مسيرته.

وتقاطعت مسارات داهاني مع كرة القدم المصرية في 4 مناسبات سابقة، منها 3 كحكم لمباريات الزمالك، ومرة مع بيراميدز.

وكان داهاني حكم مباراة الزمالك وبترو لواندا الأنجولي في كأس الكونفدرالية بشهر فبراير 2019 التي انتهت بالتعادل 1-1.

كما عاد وأدار مباراة الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي التي خسرها المارد الأبيض 1-2 في دوري أبطال إفريقيا بشهر سبتمبر 2019.

الظهور الثالث مع الزمالك كان في أكتوبر 2021 عندما فاز الفريق المصري على تاسكر الكيني 4-0.

كما أدار داهاني مباراة مهمة سابقة لـ بيراميدز أمام مازيمبي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية للموسم الماضي، وانتهت بالتعادل 0-0.

وظهر داهاني في مباراتين بدور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية الأخيرة، الأولى بين مالاوي وزيمبابوي، والثانية بين الجابون والمغرب.

كما أدار نهائي كأس الأمم الإفريقية للناشئين 2019 بين غينيا والكاميرون.