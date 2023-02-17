مجموعة الأهلي – صنداونز في الصدارة بثلاثية على أرض القطن الكاميروني

حقق صنداونز الجنوب إفريقي فوزا مهما خارج قواعده بالفوز على القطن الكاميروني بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

وعزز الأصفر والأزرق صدارته في ترتيب المجموعة التي تضم الأهلي والهلال السوداني قبل لقائهما غدا السبت.

ورفع صنداونز رصيده لـ 6 نقاط في الصدارة بعدما حقق قبل ذلك الفوز على الهلال بهدف دون رد.

بينما تذيل القطن الترتيب بالخسارة الأولى له، علما بأن له مباراة مؤجلة مع الأهلي من الجولة الأولى.

⏱️ FULL-TIME! 🇨🇲 Coton Sport FC 1-3 @Masandawana 🇿🇦 The visitors clinch an important win in group B! 🔥#TotalEnergiesCAFCL | #CTNMSFC pic.twitter.com/VH3STvKwZX — TotalEnergies CAFCL - TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) February 17, 2023

ولم يحتج صنداونز كثيرا لفرض سيطرته والتقدم مبكرا في اللقاء.

في الدقيقة العاشرة استغل كاسيوس مايلولا تمريرة خاطئة من المدافع يوسوفا حذيفي وسدد كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء معلنا الهدف الأول للضيوف.

لم ينتظر الضيوف كثيرا، فسجلوا الهدف الثاني في الدقيقة التالية، عرضية أرضية من مايلولا أودعها ثابيولا مورينا بالكعب على طريقة رابح ماجر في الشباك.

في الدقيقة 19 ردت عارضة الحارس رونيون ويليامز رأسية مهاجم القطن، ليظل تقدم الضيوف قائما.

وباغت القائد رولاني ثيوبيو موكوينا للفريق الجنوب إفريقي مرمى القطن بتسديدة صاروخية من على بُعد 35 ياردة أبعدها الحارس ببراعة لركنية.

في الدقيقة 30 قلص باشينت واسو النتيجة بتسديدة أرضية قوية على يسار الحارس لتصبح النتيجة 2-1.

وفي الدقيقة 43 أرسل أوبيري موديبا بينية رائعة لمايلولا الذي انفرد وسدد أرضية على يمين الحارس موقعا على الهدف الثالث للضيوف، ويسهل مهمة فريقه في الشوط الثاني.

⏰𝟭𝟬' القطن 0 - 1 صنداونز ⏰𝟭𝟭' القطن 0 - 2 صنداونز ⏰𝟯𝟬' القطن 1 - 2 صنداونز ⏰𝟰𝟯' القطن 1 - 3 صنداونز الشوط الأول ينتهي بتقدم الضيوف بثلاثة أهداف مقابل هدف 🔥#في_إفريقيا pic.twitter.com/YmarVBRkfk — FilGoal (@FilGoal) February 17, 2023

ومع مرور ساعة من عمر اللقاء كاد مدافع صنداونز أن يسجل بالخطأ في مرماه بعد عرضية أرضية من الجهة اليمنى لكن الحارس تواجد في الوقت المناسب.

في الدقيقة 73 فبعد عرضية أرضية من ماداو سدد ثبيلو مورينا كرة أرضية ارتطمت بالقائم الأيمن مانعة الهدف الرابع للأصفر والأسود.

ومنع ويليامز هدف تقليص الفارق من مهاجم القطن في الدقيقة 90 لتظل النتيجة على حالها وينتصر صنداونز بنتيجة 3-1.