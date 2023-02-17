يوسف حسن: أعد الجماهير بالفوز ببطولة أمم إفريقيا للشباب

وعد يوسف حسن مهاجم منتخب مصر للشباب بالفوز بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما والتي تستضيفها مصر.

وتُلعب البطولة في الفترة ما بين 19 فبراير الجاري حتى 11 مارس المقبل.

وقال يوسف حسن خلال مؤتمر صحفي: "نلعب لهدف واحد وهو التتويج ببطولة أمم إفريقيا للشباب والتأهل لكأس العالم".

وأضاف "أعد الجماهير بالفوز بالبطولة، وسنفتقد صلاح باشا كثيرا بسبب الإصابة".

وأتم "نعلم مدى صعوبة البطولة وقوة المجموعة التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا ولكن الجهاز الفني بقيادة محمود جابر واللاعبين جاهزون".

وشهد معسكر منتخب مصر اليوم زيارة روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي رفقة جهازه الفني دعما ومساندة لمنتخب الشباب.

وأيضا زار أحمد حسن قائد منتخب مصر التاريخي معسكر منتخب الشباب وشدد على ضرورة مؤازرة المنتخب ودعمه لتحقيق لقب البطولة القارية والتأهل لكأس العالم.

ويستهل منتخب مصر مشواره بلقاء موزمبيق في افتتاح البطولة يوم الأحد المقبل 19 فبراير.

نظام البطولة

يشارك في هذه النسخة 12 منتخبا يتم تقسيمهم على 3 مجموعات.

وتستمر البطولة بعد ذلك بالنظام الإقصائي المعتاد في ربع النهائي ثم نصف النهائي وأخيرا النهائي، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، وينضم إليهما أفضل اثنين من أصحاب المركز الثالث، ليكتمل عقد دور الثمانية.

وكانت البطولة الإفريقية تضم 8 فرق فقط من قبل حتى زيادة العدد بدايةً من النسخة الماضية.

المنتخبات المشاركة

المجموعة الأولى: مصر - موزمبيق - السنغال - نيجيريا.

المجموعة الثانية: أوغندا - إفريقيا الوسطى - جنوب السودان - الكونغو.

المجموعة الثالثة: جامبيا - تونس - بنين - زامبيا.

قائمة مصر والإنجازات

أعلن محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب عن قائمة الـ26 لاعبا للمشاركة في البطولة، جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد نادر السيد (فيزيلا البرتغالي) - كريم أحمد نبيل - مصطفى مخلوف (الأهلي).

الدفاع: عبد الرحمن رشدان (الأهلي) - عبد الرحمن جودة (بيراميدز) - عمر فايد (المقاولون العرب) - يوسف شعبان (بيراميدز) - أحمد رضا (غزل المحلة) - إياد العسقلاني (الإسماعيلي) - إسلام عبد الله المتولي (الأهلي) - كريم الدبييس (الأهلي) - رأفت خليل (الأهلي) - خالد عوض (طلائع الجيش).

الوسط: محمد فارس (الإتحاد السكندري) - طارق علاء (الزمالك) - عمر الساعي (الإسماعيلي) - ماجد هاني (الزمالك) - محمد حمدي (إنبي) - أحمد عبد الرحيم "إيشو" (الزمالك) - أحمد نادر حواش (إنبي) - يوسف عزب (المقاولون العرب).

الهجوم: صلاح باشا (جوليانو الإيطالي) - أحمد شريف (فاركو) - يوسف حسن (الزمالك) - بلال مظهر (باناثينايكوس اليوناني) - محمود أحمد مرسي (إيسترن كومباني).

وسبق لمنتخب مصر التتويج باللقب في تلك المرحلة أربع مرات أعوام 1981 و1991 و2003 و2013.

فيما حصل شباب الفراعنة على الوصافة في 2005 والبرونزية في 1993 و2001 و2011.

ويحتل منتخب نيجيريا صدارة الأبطال التاريخيين لهذه المسابقة بـ 7 ألقاب، يليها غانا حامل اللقب بالتساوي مع مصر (4 مرات).