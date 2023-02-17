مؤتمر بوتر: ما حدث سابقا ليس مرجعا لـ ساوثامبتون.. وتجديد ماونت معقد دائما

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 19:10

كتب : FilGoal

جراهام بوتر مدرب تشيلسي

شدد جراهام بوتر المدير الفني لـ تشيلسي على ضرورة حصد الـ 3 نقاط عندما يستضيف ساوثامبتون في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

ولم يحقق الفوز في آخر 3 مباريات بالدوري الإنجليزي مكتفيا بتحقيق 3 تعادلات.

وقال بوتر في المؤتمر الصحفي: "أي شيء يمكن أن يحدث، لديهم مدرب مؤقت، وأسبوع للاستعداد، وما حدث سابقا ليس مرجعا".

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وأكمل "لقاء الغد سيكون تحديا كبيرا، لكننا في ملعبنا وسنسعى للحصول على ثلاث نقاط".

وعن قلة التسجيل ووضع بيير أوباميانج من المشاركة أجاب قائلا: "أوباميانج يعرف الموقف لكنه جزء من الفريق، إنه لاعب مهم. عمل بجد وموقفه كان جيدا حقا وسنقوم بإجراء تقييم من الآن فصاعدا".

وعن موقف رحيم سترلينج وبن تشلويل أجاب: "سنرى، سنتدرب اليوم ونرى ماذا سيحدث، وإذا كانا بحالة جيدة سيتواجد كلاهما في قائمة المباراة".

وأضاف عن موقف ماسون ماونت: "الأمر معقد دائما. من الأفضل ترك الأمر بين ماسون والنادي؛ لقد كان رائعا في العمل معه، ولاعب مهم، بالطبع آمل أن يتم حلها بسرعة".

وينتهي تعاقد ماونت مع البلوز بعد موسم ونصف من الآن.

وظهرت بعض التقارير التي تشير لرغبة مانشستر يونايتد في ضم الدولي الإنجليزي البالغ 24 عاما.

كما أشار المدرب أن منزل مارك كوكوريا تم اقتحامه بعد انتقاله من برايتون لـ تشيلسي.

ويحتل البلوز المركز العاشر برصيد 31 نقطة من 22 مباراة.

فيما يحتل ساوثامبتون قاع الترتيب برصيد 15 نقطة.

تشيلسي الدوري الإنجليزي ساوثامبتون جراهام بوتر مؤتمر بوتر
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