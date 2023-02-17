الاتحاد الإنجليزي يتهم أرسنال ومانشستر سيتي لعدم السيطرة على لاعبيهم

اتهم الاتحاد الإنجليزي كل من أرسنال ومانشستر سيتي بسبب أحداث مباراة الفريقين في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وانتصر سيتي على أرسنال بنتيجة 3-1 في ملعب الإمارات، مشددا الخناق عليه في قمة ترتيب المسابقة.

وجاء بيان المتحدث الرسمي للاتحاد:

"اتهم أرسنال ومانشستر سيتي بعد أن حاصر لاعبي الفريقين حكم المباراة في أوقات مختلفة خلال مباراة الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء الماضي.

يُزعم أن كلا الناديين أخفقا في ضمان تصرف لاعبيه بطريقة منظمة، حيث أحاط لاعبو أرسنال بحكم المباراة خلال الدقيقة 56، وفعل لاعبو مانشستر سيتي بلك خلال الدقيقتين 42 و64.

أمام كلا الناديين حتى يوم الثلاثاء 21 فبراير لتقديم ردودهما".

يذكر أيضا أن بدأ الاتحاد الإنجليزي بدأ التحقيق بعدما تعرض النجم البلجيكي لمقذوفات من جماهير أرسنال حين تم استبداله في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية B.B.C أن الحكم أنتوني تايلور قد ذكر ذلك في تقرير المباراة.

نشر دي بروين صورته أمام جماهير ملعب الإمارات وعلق ساخرا "هل لديكم جعة؟"، وذلك عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

كما نشر صورة أخرى وهو يتعرض للهجوم من جماهير أرسنال وعلق قائلا "شكرا".

وشهدت المباراة صداما بين دي بروين وميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على خط الملعب حين كان يستعد لتنفيذ رمية تماس.

ثلاثية فوز مانشستر سيتي سجلها كل من كيفن دي بروين وجاك جريليش، وإيرلينج هالاند.

بينما جاء هدف أرسنال الوحيد عن طريق بوكايو ساكا.

ويتصدر سيتي الترتيب بـ51 نقطة بالتساوي مع أرسنال وللأخير لقاء أقل.