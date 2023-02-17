منافس الأهلي - مؤتمر مدرب الهلال: نعمل للخروج بنتيجة إيجابية.. وأتحمل المسؤولية

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 18:23

كتب : FilGoal

فلوران إيبينجي - الكونغو الديمقراطية

شدد الكونغولي فلوران إيبينجي المدير الفني لـ الهلال السوداني على تحمله مسؤولية النتيجة التي ستتحقق ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا غدا السبت في الثالثة عصرا على الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الإفريقية.

وقال فلوران إيبينجي في المؤتمر الصحفي: "مباراة الأهلي مهمة، نتشرف بخوض هذا النزال، على الرغم من غياب عنصر الجماهير، كسلاح فعال، فالجمهور يمثل داعم ودافع كبير بالنسبة لنا".

وأضاف "نعمل للخروج بنتيجة إيجابية، واسعاد جماهيرنا، وعملنا على تصحيح كافة الأخطاء ونأمل في الظهور المشرف".

وأكمل "الطيب (عبد الرازق) عنصر مهم نفتقده، ولكننا استعدنا خدمات (محمد) إرنق".

وتابع "أتحمل مسؤولية النتيجة بوصفي المسؤول الأول، ونخوض اللقاء بهدف تحقيق نتيجة إيجابية ولا شئ آخر".

وأتم "بالطبع لم نخض أي مباراة رسمية في الدوري المحلي، كما أننا خسرنا بعض العناصر بسبب الإصابات، أحمد يحي ظهر بشكل مميز في الإعداد وهو ما جعلنا ندفع به أمام صنداونز، ياسر عوض القادم من فريق الشباب هو الآخر ظهر بشكل مميز".

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 18 فبراير الجاري.

ويبدأ اللقاء في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد الهلال.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وكشف الهلال في وقت سابق عن طاقم تحكيم المباراة بقيادة الموريتاني بيدا داهاني.

ويعاونه الثنائي يوسف محمد، وبونا ندياي، بالإضافة إلى بابكار سار حكم رابع.

ويراقب المباراة الجنوب سوداي ماكور ماجوك، فيما تم تعيين التونسي خليل هشام مراقبًا على الحكام، والإثيوبي ميشيل منسقًا عامًا، والنيجيري أودوشي جوان منسقًا أمنيًا.

الحكم البالغ 31 عامًا لم يسبق له إدارة أي مباراة للأهلي أو للهلال طوال مسيرته.

وتقاطعت مسارات داهاني مع كرة القدم المصرية في 4 مناسبات سابقة، منها 3 كحكم لمباريات الزمالك، ومرة مع بيراميدز.

وكان داهاني حكم مباراة الزمالك وبترو لواندا الأنجولي في كأس الكونفدرالية بشهر فبراير 2019 التي انتهت بالتعادل 1-1.

كما عاد وأدار مباراة الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي التي خسرها المارد الأبيض 1-2 في دوري أبطال إفريقيا بشهر سبتمبر 2019.

الظهور الثالث مع الزمالك كان في أكتوبر 2021 عندما فاز الفريق المصري على تاسكر الكيني 4-0.

كما أدار داهاني مباراة مهمة سابقة لـ بيراميدز أمام مازيمبي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية للموسم الماضي، وانتهت بالتعادل 0-0.

وظهر داهاني في مباراتين بدور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية الأخيرة، الأولى بين مالاوي وزيمبابوي، والثانية بين الجابون والمغرب.

كما أدار نهائي كأس الأمم الإفريقية للناشئين 2019 بين غينيا والكاميرون.

فلوران إيبينجي منافس الأهلي مدرب الهلال
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