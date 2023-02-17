فيكتور جوميز رئيسا للجنة الحكام في جنوب إفريقيا

أعلن الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم تعيين فيكتور جوميز رئيسا للجنة الحكام.

وكشف الاتحاد الجنوب إفريقي عن تولي جوميز مهمة رئاسة لجنة الحكام عقب اعتزاله التحكيم.

وأوضح أن اختيار جوميز يتماشى مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأن يكون رئيس لجنة الحكام من حكام النخبة السابقين.

صاحب الـ 40 ستولى مهمة رئاسة لجنة الحكام في جنوب إفريقيا خلفا لمواطنه ناتاشا تسيشلاس.

وقال جوميز في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الجنوب إفريقي: "أود أن أشكر الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم على الثقة التي أوكلت إلى بهذا التعيين. سألتزم في هذا العمل بالاحترافية التي أظهرتها خلال مسيرتي كحكم".

واعتزال جوميز التحكيم عقب مشاركته في منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

جوميز ظهر لأول مرة في الدوري الجنوب إفريقي في عام 2008.

جوميز تم اختياره كأفضل حكم في الدوري الجنوب إفريقي موسمي 2012-2013 و2017-2018 بعدما بدأ مسيرته الدولية في عام 2011.

وفي عام 2018 أعلن الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم أن الحكم الدولي فيكتور جوميز قد رفض تلقي رشوة تقدر بـ 30 ألف دولار للتلاعب في نتيجة مباراة بين فريقي بلاتو يونايتد واتحاد الجزائر ضمن مباريات الكونفدرالية الإفريقية.

أكد الاتحاد في بيانه أن تم عرض مبلغ مالي على الحكم من خلال الجانب النيجيري قبل بداية مباراة الذهاب، لكنه رفض ذلك وأخبر مراقب المباراة بالواقعة وانتهت المباراة بفوز بلاتو يونايتد بهدفين لهدف.

واقعة رفض فيكتور جوميز لتلقي الرشوة كانت نقطة تحول في مسيرة الحكم الجنوب إفريقي، إذ زاد اعتماد "كاف" عليه بعدها في المباريات الكبيرة والهامة في القارة.