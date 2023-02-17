انتهت مجموعة الأهلي - القطن الكاميروني (1) (3) صنداونز.. فوز خارج الأرض

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 17:59

كتب : FilGoal

ماميلودي صنداونز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة القطن الكاميروني وصنداونز الجنوب إفريقي في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

ويتواجد الفريقان ضمن مجموعة الأهلي التي تضم أيضا الهلال السوداني.

ولم يخض القطن مباراة الجولة الأولى ضد الأهلي وتأجلت بسبب مشاركة الأخير في كأس العالم للأندية 2022.

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فيما افتتح صنداونز مشواره في البطولة بالفوز على الهلال بهدف دون مقابل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 73: القائم يمنع الرابع لصنداونز عقب تسديدة أرضية من مخيولسي.

ق 59: مدافع صنداونز كاد أن يسجل بالخطأ في مرماه لولا الحارس الذي تصدى في الوقت المناسب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: جوووول صنداونز الثاااالث.. مايلولا ينفرد ويسجل الثالث على يمين الحارس

ق 30: جووول تقليص الفارق.. بتينت واسو يسجل هدف القطن الأول بتسديدة أرضية قوية من داخل المنطقة على يسار الحارس.

ق 23: تسديدة قوية من موكوينا قائد صندوانز يبعدها الحارس بصعوبة إلى ركنية.

ق 19: العارضة تمنع رأسية لتقليص الفارق من القطن الكاميروني.

ق 11: جوووول الثااااني.. جاسكون يسجل بالكعب عقب عرضية أرضية من مورينا.

ق 9: مايولولا يسجل الهدف الأول في اللقاء بعد تمريرة خاطئة من المدافع حذيفي ويسدد كرة قوية أرضية تسكن الشباك.

بداية اللقاء

دوري أبطال إفريقيا القطن الكاميروني منافس الأهلي صنداونز مجموعة الأهلي
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