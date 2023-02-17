انتهت مجموعة الأهلي - القطن الكاميروني (1) (3) صنداونز.. فوز خارج الأرض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة القطن الكاميروني وصنداونز الجنوب إفريقي في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

ويتواجد الفريقان ضمن مجموعة الأهلي التي تضم أيضا الهلال السوداني.

ولم يخض القطن مباراة الجولة الأولى ضد الأهلي وتأجلت بسبب مشاركة الأخير في كأس العالم للأندية 2022.

فيما افتتح صنداونز مشواره في البطولة بالفوز على الهلال بهدف دون مقابل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 73: القائم يمنع الرابع لصنداونز عقب تسديدة أرضية من مخيولسي.

ق 59: مدافع صنداونز كاد أن يسجل بالخطأ في مرماه لولا الحارس الذي تصدى في الوقت المناسب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: جوووول صنداونز الثاااالث.. مايلولا ينفرد ويسجل الثالث على يمين الحارس

ق 30: جووول تقليص الفارق.. بتينت واسو يسجل هدف القطن الأول بتسديدة أرضية قوية من داخل المنطقة على يسار الحارس.

ق 23: تسديدة قوية من موكوينا قائد صندوانز يبعدها الحارس بصعوبة إلى ركنية.

ق 19: العارضة تمنع رأسية لتقليص الفارق من القطن الكاميروني.

ق 11: جوووول الثااااني.. جاسكون يسجل بالكعب عقب عرضية أرضية من مورينا.

ق 9: مايولولا يسجل الهدف الأول في اللقاء بعد تمريرة خاطئة من المدافع حذيفي ويسدد كرة قوية أرضية تسكن الشباك.

بداية اللقاء