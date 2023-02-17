مؤتمر فيريرا: الزمالك كان أفضل وأمامنا 4 مباريات.. ولماذا لا تحتسب ركلات جزاء لنا في إفريقيا

شدد جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك أن نتيجة التعادل السلبي مع المريخ السوداني ليست مرضية له.

وظل الزمالك دون فوز للمباراة الثامنة على التوالي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "الزمالك كان أفضل وتفوق في المباراة، والفريق له ركلتي جزاء لم يتم احتسابهما، كما أن عدم التعود على أرضية الملعب كان الخصم الثاني لنا بعد المريخ السوداني".

وشدد "المباراة كانت صعبة أمام فريق قوي، ولا يزال أمامنا 4 مباريات والفريق سيبذل قصارى جهده من أجل الفوز والتأهل للدور التالي".

وتابع "هناك مباريات يكون فيها توفيق وأخرى يواجهنا فيها سوء حظ مثل لقاء اليوم، والأداء كان جيدا في لقاء اليوم ولدينا ثقة فى اللاعبين".

وواصل "من مكاسب لقاء اليوم وصول الفريق للمرمى كثيرا، ولكن مباريات دوري أبطال إفريقيا تنتهي بفرصة واحدة وهدف واحد مثلما حدث في لقاء شباب بلوزداد، وهناك مباريات نذهب فيها للمرمى بفرص قليلة ونستطيع التسجيل".

وأتم "لماذا لا يتم احتساب ركلات جزاء لـ الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالرغم من وضوح اللعبة".





































بتلك النتيجة حصد كل من المريخ والزمالك أول نقطة لهما في البطولة بعدما خسر الجولة الأولى ضد الترجي وشباب بلوزداد بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد

ومنذ فوز الزمالك على تونجيث السنغالي في العاشر من أبريل 2021 في ختام دور المجموعات في دوري الأبطال، خاض الفريق الأبيض ثماني مباريات في دور المجموعات لم يفز في أي منها.

إذ أن الزمالك لم يفز في ست مباريات خلال الموسم الماضي من دور المجموعات، وهُزم وتعادل في أول جولتين من الموسم الجاري.

وسيحل الزمالك ضيفا على الترجي في الجولة الثالثة من البطولة في تونس.