مدرب المريخ: لست راضيا عن التعادل مع الزمالك

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 17:06

كتب : FilGoal

هيرون ريكاردو - المريخ

لا يشعر هيرون ريكاردو المدير الفني للمريخ بالرضا عقب تعادل فريقه مع الزمالك.

وتعادل المريخ والزمالك سلبيا بدون أهداف في ملعب شهداء بنينا في ليبيا في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتحدث ريكاردو عبر شبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "لست راضيا كنا نبحث عن الفوز على أرضنا لكن اعتقد أننا خلقنا فرصا عديدة في الشوط الأول أكثر من الثاني لكننا لم نتمكن من التسجيل".

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وواصل "اللاعبون حاولوا وقدموا عملا جيدا، وبعض اللاعبين ليسوا في أفضل حالاتهم ويحتاجون بعض الوقت، قدمنا عملا جيدا في مباراة اليوم".

وأتم المدرب البرازيلي حديثه "لدينا أسبوع للتحضير للمباراة المقبلة ضد شباب بلوزداد، وبالتأكيد يجب أن نكون أفضل من مباراة اليوم، نريد تحقيق الفوز الأول".

بتلك النتيجة حصد كل من المريخ والزمالك أول نقطة لهما في البطولة بعدما خسر الجولة الأولى ضد الترجي وشباب بلوزداد بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد.

ويواجه المريخ منافسه شباب بلوزداد في الجولة الثالثة والمقبلة من البطولة.

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