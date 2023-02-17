الثامن بلا فوز في إفريقيا.. الزمالك يتعادل مع المريخ

واصل الزمالك سلسلة اللا فوز في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا وتعادل اليوم الجمعة مع المريخ سلبيا بدون أهداف.

جاء ذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأبطال لحساب المجموعة الرابعة في المباراة التي أقيمت في ملعب شهداء بنينا في ليبيا.

بتلك النتيجة حصد كل من المريخ والزمالك أول نقطة لهما في البطولة بعدما خسر الجولة الأولى ضد الترجي وشباب بلوزداد بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد.

ومنذ فوز الزمالك على تونجيث السنغالي في العاشر من أبريل 2021 في ختام دور المجموعات في دوري الأبطال، خاض الفريق الأبيض ثماني مباريات في دور المجموعات لم يفز في أي منها.

إذ أن الزمالك لم يفز في ست مباريات خلال الموسم الماضي من دور المجموعات، وهُزم وتعادل في أول جولتين من الموسم الجاري.

وسيحل الزمالك ضيفا على الترجي في الجولة الثالثة من البطولة في تونس.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بهجوم من قبل المريخ وسدد باولو دي سوزا كرة قوية على الطائر لكنها مرت لخارج الملعب.

وكاد دي سوزا يفتتح التسجيل في الدقيقة 13 للمريخ لكن تسديدته شتتها حسام عبد المجيد قبل ان تسكن المرمى.

وواصل المريخ سيطرته على المباراة وسط غياب هجومي للزمالك.

وفي الدقيقة 25 أرسل شيكابالا عرضية لم يستطع زيزو اللحاق بها لتمر لركلة مرمى.

وسدد سيف الدين الجزيري كرة قوية للغاية مرت أعلى المرمى بكثير.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول حصل زيزو على ركلة حرة من على يسار منطقة جزاء المريخ وسدد الكرة مباشرة على المرمى لكن حارس المريخ تصدى له على مرتين.

ومع بداية الشوط الثاني سدد زيزو كرة قوية لكنها أخطأت المرمى.

وسدد دونجا كرة قوية للغاية تصدى لها حارس المريخ لكن زيزو لم يستطع اللحاق بالكرة.

وأرسل ماتزينهو عرضية على رأس الجازولي نوح الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 56 لاحت فرصة خطيرة للمريخ بعدما مر أليكس دا سيلف من محمد عبد الشافي وسدد كرة زاحفة تصدى لها عواد وحولها لركلة ركنية.

وسدد ماتيزينهو كرة قوية تصدى لها عواد ولم يستطع حمزة داوود اللحاق بالكرة وكان في موقف تسلل.

وأجرى الزمالك تبديلين بمشاركة مصطفى شلبي وعمر جابر بدلا من شيكبالا وسيد عبد الله.

وأرسل مازن محمدين تمريرة طولية لكنها مرت من لاعبين المريخ.

وفي الدقيقة 71 سنحت فرصة خطيرة للزمالك بركلة مقصية من الجزيري تصدى لها الحارس وارتدت الكرة إلى سيف جعفر الذي أطلق تسديدة قوية ارتطمت في القائم الأيسر.

وأجرى المريخ تبديلين بخروج ماتيزينهو وباول دي سوزا ومشاركة السماني الصاوي ورمضان عجب.

وكاد الزمالك يسجل هدفا في الدقيقة 71 بعد ركلة مقصية من سيف الجزيري لكن الحارس تصدى له وارتدت الكرة وسددها سيف جعفر لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى.

وأجرى المريخ تبديلين ماتيزينهو وباولو دي سوزا ومشاركة السماني الصاوي ورمضان عجب.

وأطلق رمضان عجب تسديدة قوية بركلة مقصية لكن عواد تألق وتصدى له.

وأجرى الزمالك تبديلين جديدين بمشاركة إبراهيما نداي ومحمد أشرف "روقا" بدلا من محمد طارق وسيف جعفر.

وأرسل روقا عرضية لإبراهيما نداي لكن رأسية الأخير مرت لخارج الملعب.

واحتسب الحكم أربع دقائق وقت بدل من الضائع وسدد السماني الصاوي كرة قوية في الدقيقة الثانية منه لكنها مرت أعلى مرمى الزمالك بقليل.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.