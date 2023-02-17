مؤتمر الشناوي: نعرف قيمة الهلال.. وندرك أهمية المباراة

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 16:11

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي - الأهلي

قال محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي إن ناديه يدرك جيدا قيمة الهلال السوداني منافسه المقبل في دوري أبطال إفريقيا مشددا على أهمية المباراة.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

ويواجه الأهلي منافسه الهلال السوداني غدا السبت في ملعب الجوهرة الزرقاء في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتحدث الشناوي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "المباراة ستكون صعبة ونعرف قيمة الهلال جيدا واستعدينا له بشكل جيد".

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وأردف "أتمنى أن يكون التوفيق حليفنا غدا".

وأردف "أنا سعيد كذلك للتواجد في السودان ومن حفاوة الاستقبال سواء الرسمي أو الجماهيري والعلاقة بيننا وبين الهلال وجماهيره وبين مصر والسودان ستظل قوية".

وأتم الشناوي مؤتمره قائلا: "الكل في الفريق يدرك أهمية المباراة ونحن في أتم حالة من التركيز لخوض اللقاء".

يذكر أن هذه هي أول مباراة للأهلي في دور المجموعات بعد تأجيل مباراته ضد القطن لمشاركته في مونديال الأندية، فيما خسر الهلال من ماميلودي صنداونز بهدف دون رد.

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