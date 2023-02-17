مؤتمر كولر: اكتسبنا الخبرات من كأس العالم.. ولم نمر بتذبذب مستوى ضد ريال مدريد وفلامنجو

قال مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إن فريقه اكتسب خبرات كبيرة جراء المشاركة في كأس العالم للأندية وأنه أصبح مستعدا لملاقاة الهلال.

ويواجه الأهلي منافسه الهلال السوداني غدا السبت في ملعب الجوهرة الزرقاء في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتحدث كولر في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "مواجهة الهلال ستكون صعبة لأنها أمام فريق كبير".

وأكمل حديثه وفقا للموقع الرسمي للأهلي "عدنا من المشاركة في كأس العالم للأندية ولعبنا في مستويات عالية واكتسبنا خلال البطولة المزيد من الخبرات".

وتطرق المدرب السويسري للحديث عن مستوى فريقه في مونديال الأندية قائلا: "لم نمر بأي تذبذب في المستوى مؤخرا خاصة ضد ريال مدريد وفلامنجو، بل أظهرنا شجاعة في المباراتين وكنا ندا قويا وقدمنا أداء جيدا".

وواصل "حصلنا على قسط من الراحة والفريق يملك خبرات كبيرة في التعامل مع ضغط المباريات وأنا أغير خطتي وفقا للمنافس لكن تبقى شخصيتنا وأسلوبنا واضح في المباريات".

وعن مهاجمي الأهلي قال كولر: "نجحوا في خلق هجمات وفرص خطيرة في مباريات ذات مستوى عال في كأس العالم للأندية وهذا يحسب للفريق بالكامل".

وأتم "لا يوجد مهاجم يتمكن من تسجيل كل الفرص وأنا أثق في كل اللاعبين في الفريق".

يذكر أن هذه هي أول مباراة للأهلي في دور المجموعات بعد تأجيل مباراته ضد القطن لمشاركته في مونديال الأندية، فيما خسر الهلال من ماميلودي صنداونز بهدف دون رد.