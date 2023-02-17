مؤتمر كلوب - عن مواجهة نيوكاسل "الشرس".. وعودة فان دايك

زف يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول أنباءً سعيدة بخصوص عودة فيرجيل فان دايك للمشاركة مع الفريق.

ويواجه ليفربول منافسه نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "فان دايك تدرب بشكل جيد في مران الأمس وأصبح جاهزا للبدء أساسيا".

وأضاف "عودة جوتا وفيرمينو؟ حرصت أن أعطيهم وقتا في المباراة أمام إيفرتون من أجل الجاهزية الكاملة. أول 15-20 بعد العودة تكون عذاب ولا يهم كم من الوقت تدربت".

وأوضح "مواجهة نيوكاسل؟ أكن الكثير من الاحترام لما يفعلونه، يقوم إيدي هاو بعمل استثنائي ولديهم إمكانيات استثنائية كذلك، لكنها ليست السبب فيما أصبحوا عليه".

وتابع "هاو بنى فريقا شرسا أصبح من الصعب التغلب عليهم. إذا أردنا شيئا من هذا الموسم فعلينا مطاردة الجميع، وسيكون الأمر صعبا".

وأردف "لم أكن أعرف أن خسارة نيوكاسل الوحيدة هذا الموسم كانت أمامنا، كانوا منظمين للغاية وسجلنا هدفا بصعوبة".

وأتم "لا جديد بخصوص الإصابات لم يعود أحدا جديدا، سنخوص المباراة بالقائمة ذاتها مثل المباراة السابقة".

وعاد ليفربول لطريق الانتصارات بالفوز على إيفرتون الجولة السابقة.

ويمتلك ليفربول 32 نقطة في رصيده في المركز التاسع، فيما يأتي نيوكاسل في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.