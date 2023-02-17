أوبي ميكيل: صلاح بكى بعد هجوم مورينيو عليه بين شوطي لقاء نورويتش

كشف جون أوبي ميكيل لاعب خط وسط تشيلسي السابق تفاصيل واقعة حدثت بين جوزيه مورينيو مدرب الفريق آنذاك وجناح البلوز وقتها محمد صلاح تسببت في بكاء الأخير.

محمد صلاح النادي : ليفربول تشيلسي

وقال اللاعب النيجيري السابق لبرنامج "عين دبي" عن الواقعة: "أعتقد صلاح كان يحظى بمباراة سيئة ضد نورويتش وبين الشوطين جاء مورينيو وهاجمه بشدة".

وواصل "صلاح بكى وبعدها مورينيو لم يعيده للملعب في الشوط الثاني وقام باستبداله".

وواصل "كان الأمر ليكون سهلا لو فقط أخرجه أو قال له أنت لم تلعب جيدا واجلس على مقاعد البدلاء، أو أنك لن تعود للملعب الشوط الثاني".

وأتم ميكيل تصريحاته "لكن مورينيو هاجمه بقوة واستبدله".

وكان تشيلسي تعادل سلبيا مع نورويتش سيتي في تلك المباراة التي أقيمت في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي لموسم 2013-2014.

وانضم صلاح لتشيلسي قادما من بازل في شتاء عام 2014 وبعد سنة انتقل إلى فيورنتينا معارا قبل أن يعار إلى روما حيث تحول الانتقال إلى نهائي لفريق العاصمة الإيطالية.