مؤتمر أرتيتا - عن موقف بارتي وخيسوس.. وإظهار ردة فعل بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي

أوضح ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال مستجدات إصابات الفريق قبل مواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

ويواجه أرسنال منافسه أستون فيلا في افتتاح الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب فيلا بارك.

ولم يحصد أرسنال سوى نقطة وحيدة في آخر ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي بعد سلسلة من الانتصارات.

وأجرى أرتيتا مؤتمر صحفي في معقل الفريق اللندني قبل مواجهة أستون فيلا، ينقله لكم FilGoal.com:

الإصابات

أوضح أرتيتا "توماس بارتي؟ نحتاج لإعادة تقييم وضعه اليوم، لديه انزعاجات وعلينا رؤية كيف يشعر".

وأضاف "سميث روي بخير وتدرب اليوم وسيكون في قائمة الفريق".

وتابع "جابرييل خيسوس؟ ليس متاحا بعد. يحتاج المزيد من الوقت".

الهزيمة أمام مانشستر سيتي

قال أرتيتا "أصبحنا في المركز الثاني وبتنا نعرف المستوى التي تتطلبه الصدارة علينا أن نصل إلى هناك. لا أشعر أننا بعيدون عن ذلك علينا أن نواصل الأداء الجيد".

وأردف "الصراع مع سيتي؟ لقد رأيت بعيني الكفاءة التي تتطلب من أجل منافستهم. نحن في رحلة، ويجب أن تمون جيدا للغاية من أجل التغلب عليهم".

وواصل "الفجوة بين أرسنال ومانشستر سيتي؟ لا أعرف. راودني أكثر من الشعور خلال المباراة معهم، في بعض الأحيان نجحنا أن نكون أفضل منهم، وآخرى كنا قريبين من بعضنا البعض".

وتابع "كنا أفضل منهم في بعض الأمور لكن في النصف الأخير من الملعب كانوا الأفضل بفارق كبير".

وأسهب "أردنا الحصوص على أكبر عدد ممكن من النقاط في المباريات السابقة. لكن أرى ما حدث لنا جيدا علينا النظر إلى أنفسنا وتحسين بعض الأمور".

وأوضح "أعطي مانشستر سيتي حق التفوق والفوز علينا في المباراة لكن عندما شاهدتها مرة آخرى أظن أنها كانت خسارة عدم الفوز بهذه المباراة".

مواجهة أستون فيلا

قال: "لطالما كان مواجهة أستون فيلا في معقلهم صعبا للغاية ويتطلب منك الكثير من المجهود والتحضير".

وأضاف "لا سيما مواجهة أوناي إيمري، أقدره كثيرا وأحترم ما فعله مع جميع الفرق التي دربها".

وأتم "علينا العودة إلى طريق الانتصارات وإظهار ردة فعل مناسبة للوضع الحالي لأرسنال".

وخسر أرسنال المباراة السابقة أمام مانشستر سيتي في جولة مؤجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفقد أرسنال الصدارة بعد التساوي في النقاط مع مانشستر سيتي بفارق الأهداف برصيد 51 نقطة.

ويحتل أرسنال