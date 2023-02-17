تشكيل المريخ – ثنائي هجومي ورباعي في الوسط ضد الزمالك
الجمعة، 17 فبراير 2023 - 14:03
كتب : FilGoal
أعلن ريكاردو المدير الفني للمريخ السوداني تشكيل فريقه لملاقاة الزمالك مساء اليوم الجمعة.
ويحل الزمالك ضيفا على المريخ في ملعب شهداء بنينا في ليبيا لملاقاته في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد المصطفي
في الدفاع: مازن محمدين- مصطفي كرشوم- حمزة داوود- أليكس دا سيلفا
في الوسط: براين إدينسون- رافائيل- التاج يعقوب- ماتيوس
في الهجوم: الجزولي نوح- سيرجيو باولو
وكان الزمالك والمريخ خسرا الجولة الأولى ضد شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي بالنتيجة ذاتها بهدف دون
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