الهلال: الاتحاد الإفريقي يريد إهداء البطولات لأندية بعينها.. لم أتفاءل بمواجهة الأهلي وصنداونز

يؤمن محمد إبراهيم العليقي نائب رئيس الهلال السوداني أن من يدير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يرغب في إهداء أندية بعينها لقب دوري الأبطال مؤكدا أن مسؤولي الأخير يجلسون في برج عاجي.

جاء ذلك بعد قرار كاف بمنع الهلال من حضور جماهيره لقاء الأهلي غدا السبت في الجولة الثانية من دوري الأبطال بداعي عدم تنفيذ اشتراطاته في الملعب.

وتحدث نائب رئيس الهلال لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "من يدير الاتحاد الإفريقي يريدون إهداء البطولة لأندية معينة أو يجلسون في برج عاجي ما يعرفون ماذا يحدث في إفريقيا".

وواصل "إفريقيا بها أزمات سياسية والمسؤولين يديرون الأندية بموار د ذاتية لزرع الفرحة في الجمهور نتحدث عن 30 مليون سوداني يشجعون الهلال حرمتهم من مشاهدة المباراة".

وأكمل محمد إبراهيم العليقي حديثه "بصراحة حينما أوقعتنا القرعة كالعادة مع الأهلي ومعروف الأهلي من هو، وماميلودي صنداونز ومعروف صنداونز تابع لمن ولم أتفاءل بالخير، للأسف تكررت نفس النظرية بنفس الأشخاص".

وأضاف "الاتحاد الإفريقي نفسه فقير جدا ماديا وحينما تلعب لا يقدم مرتبات".

وتابع "الغريبة أنهم يديرونه مثل الاتحاد الأوروبي وبتواجد إسبانيا وإيطاليا مع إن إفريقيا معروف البنية التحتية بها غير جيدة ونعاني لإعداد الفريق لأنه لا يوجد دعم".

وأكمل "نفسر الأمر أن هناك أجندة داخل الاتحاد الإفريقي لإهداء البطولة لأندية معينة وأندية لها ثقل إداري أمام اتحاد إفريقي ضعيف وأمام أندية لها بنية تحتية".

وأتم نائب رئيس الهلال تصريحاته "ما أعرفه أنه حال تنفيذ طلب أو اشتراطات أعطي فترة سماح سنة أو سنتين لكن خمسة أيام أو شهر أو شهرين في وضع اقتصادي سيئ للغاية في إفريقيا".