تشكيل الزمالك – عواد أساسي.. وشيكابالا والجزيري وزيزو يقودون الهجوم ضد المريخ

أعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه لملاقاة المريخ السوداني مساء اليوم الجمعة.

ويحل الزمالك ضيفا على المريخ في ملعب شهداء بنينا في ليبيا لملاقاته في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وشهد التشكيل عودة محمد عواد لحراسة المرمى بعد غيابه عن لقاء سموحة الأخير.

فيما حافظ فيريرا على التشكيل الذي خاض به لقاء سموحة في الدوري والذي انتهى بفوز الزمالك بثلاثة أهداف لهدف.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر - سيد عبدالله "نيمار"- محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم: سيف الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد صبحي وعبد الله جمعة وعمر جابر و حمزة المثلوثي وعمرو السيسي ومحمد أشرف "روقا" وإبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه و مصطفي شلبي.

وكان الزمالك والمريخ خسرا الجولة الأولى ضد شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد.