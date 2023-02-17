تقرير: مالك تشيلسي اجتمع بممثلي نيمار لإمكانية ضمه

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 13:31

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

أبرم تشيلسي ثماني صفقات في الانتقالات الشتوية الماضية لكن يبدو أنه يتوقف بل سيبرم المزيد والآن هدفه المقبل هو نيمار.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

تشيلسي

وحسبما ذكر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي في تقرير له اليوم الجمعة فإن تود بويلهي مالك تشيلسي اجتمع مع ممثلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان لبحث إمكانية انضمامه للفريق الصيف المقبل.

ويأتي ذلك التقرير بعد الأنباء التي انتشرت قبل عدة أيام وذكرت أن سان جيرمان يرغب في التخلي عن نيمار بسبب ارتفاع راتبه بالإضافة لعدم قدرته على تقديم الإفادة المرجوة منه في الملعب.

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وذكر التقرير أن مانشستر يونايتد تم ذكره كأحد المهتمين بضم نيمار لكن تشيلسي هو الأكثر حرصا على شرائه، يأتي ذلك في ظل إعجاب مالك تشيلسي باللاعب البرازيلي.

وأكد التقرير أن بويلهي استكشف مع ممثلي نيمار كيفية ضمه سواء بمبلغ مالي أو مجانا بعد فسخ تعاقده مع سان جيرمان.

وينتهي تعاقد صاحب الـ31 عاما مع سان جيرمان في عام 2025 مع إمكانية مده لموسم آخر.

نيمار تشيلسي سان جيرمان
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