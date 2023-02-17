مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17-2-2023 والقنوات الناقلة.. الزمالك والمريخ ومهمة جديدة لـ رونالدو

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 10:11

كتب : FilGoal

فريق الزمالك

يخوض الزمالك ثاني مبارياته في دوري أبطال إفريقيا اليوم حينما يحل ضيفا على المريخ السوداني.

ويواجه الزمالك منافسه المريخ في تمام الثالثة عصرا ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وستنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 4".

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وفي السادسة مساء سيواجه القطن منافسه ماميلودي صنداونز ضمن منافسات مجموعة الأهلي.

وستنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 4".

وعبر القناة ذاتها وفي تمام التاسعة مساء سيواجه شبيبة القبائل منافسه الوداد.

وفي الدوري السعودي سيكون كريستيانو رونالدو على موعد مع مهمة جديدة حينما يواجه فريقه النصر منافسه التعاون.

وستقام المباراة ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري السعودي.

وستنقل المباراة عبر قناة "إس إس سي 1" و"إس إس سي 5".

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